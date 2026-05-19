La UIF aplica bloqueo de cuentas como medida preventiva, explica especialista

Como miembro del GAFI, México debe proteger su sistema financiero, aplicando la medida de Lista de Bloqueo de Cuentas desde la UIF, afirma especialista.

Luego de que personas cercanas al gobernador don licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya ingresaran a la Lista de Personas Bloqueadas, la socia directora de GMC 360, Maribel Vázquez, confirmó que esta lista es una facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde 2014 que actúa con base en indicios e investigaciones en la protección del sistema financiero mexicano.

¿Cómo funciona el bloqueo de cuentas de la UIF?

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, la especialista en prevención y gestión de riesgos de lavado de dinero, detalló que “no es nuevo el procedimiento administrativo que lleva a cabo la UIF y que consiste en la LPB lista de personas bloqueadas a la que tienen acceso todos los bancos y todo el sistema financiero y que es cotejada cotidianamente para permitir a los bancos hacer un bloqueo de cuentas de manera preventiva”, “no quiere decir que se está llevando a cabo una investigación, es una medida preventiva”.

Es decir, “la UIF tiene la facultad para ingresar nombres en esa lista y el banco congelar los fondos y dar a viso inmediato al cliente”, con ello dijo se busca “la inmovilización de fondos, medida con la que se puede prevenir y detener los delitos” de lavado de dinero y financiamiento terrorista.

#UIF bloquea cuentas de Rocha Moya y algunos familiares



🟥@maribelvazquez, socia dir. de @GMC360_, especialista en Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Dinero



🎧 https://t.co/WIDNaEvfOV pic.twitter.com/M3VxY2sk7j — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 19, 2026

Te podría interesar: Gobierno federal descarta riesgos por entrega de exfuncionarios de Sinaloa

¿Qué derechos tienen las personas afectadas?

La especialista dijo que el cliente o usuario “no queda indefenso”, “puede llevar a cabo el procedimiento de aclaración ante la UIF” para lo que cuenta con 10 días para presentar la aclaración y la UIF tendrá también un plazo para poder contestar.

La facultad de la UIF, dijo aplica para cualquier persona, no es anticonstitucional hacer el bloqueo de cuentas desde 2014, y es parte de la evaluación del Gafi pues reconoció que “lo peor sería esperar a acabar una investigación para congelar fondos, es una medida precautoria”.

También podrías leer: Rubén Rocha pidió al gobierno seguridad, confirmó Sheinbaum

¿Por qué México es evaluado por el GAFI?

Como parte del GAFI, (Grupo de Acción Financiera Internacional) México tiene la obligación de apegarse a las prácticas internacionales contra el lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo como lo indica en sus 40 recomendaciones el organismo, entre ellas el congelamiento de recursos.

Actualmente, México se encuentra en la quinta evaluación del GAFI para saber si cuenta con medidas efectivas para disuadir la comisión de estos delitos, de ahí las reformas a la Ley antilavado y las facultades de comunicación entre la UIF y a CNBV “para demostrar que como país estamos siendo eficientes en la prevención y combate al lavado de dinero”.

La ronda de evaluación detalló la especialista inició con México y se realiza cada 6 años, la gran diferencia de la evaluación de 2018, es que “anteriormente solicitaban las leyes aprobadas, y con eso se tenía un porcentaje alto de la evaluación, pero a partir del 2022, ahora el 30% de la calificación depende de que tengas leyes, y el 70% de la efectividad de esas leyes”.

En este momento no solo para México, sino para todos los países evaluados, el organismo busca detectar si realmente están siendo efectivas sus medidas, que no se queden en papel, sino que existan sentencias, decomisos, etc.

De no ser así podemos ver casos como Panamá en la lista gris, Irán, en la lista negra que tiene consecuencias importantes económicamente para el país.

Síguenos en Google News y encuentra más información