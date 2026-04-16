IMSS revela a los candidatos que pueden pensionarse a los 50 años con el retiro anticipado

Pertenecer a la Ley 97 es clave ahora que el IMSS revela a los candidatos que pueden pensionarse, siempre que su ahorro en la AFORE sea suficiente para solicitar el beneficio a los 50 años con el retiro anticipado.

A través de la modalidad de retiro anticipado, el IMSS reveló quiénes son los candidatos que pueden pensionarse a los 50 años, una opción para que el descanso no dependa de la vejez, sino de la solidez financiera, permitiendo que tú, como trabajador, puedas tomar el control de tus siguientes años basándote en tu propio historial, rompiendo con la idea de que la jubilación es un beneficio reservado únicamente para quienes alcanzan la edad avanzada.

A continuación, todos los detalles al respecto.

¿Quiénes son los candidatos que pueden solicitar un retiro anticipado?

Los candidatos que pueden solicitar un retiro anticipado son quienes se encuentran bajo el Régimen de la Ley 97, aquellos que empezaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 y que han acumulado un buen dinero en su AFORE.

Básicamente, el perfil es el de un trabajador que tuvo salarios altos o que fue constante con sus aportaciones voluntarias.

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¿Cómo saber si puedo tener la jubilación anticipada?

Para saber si puedes tener la jubilación anticipada, debes revisar que el saldo total de tu cuenta AFORE sea suficiente para contratar una Renta Vitalicia para que tu ahorro debe ser capaz de pagar una pensión que sea, al menos, un 30% superior a la pensión mínima garantizada que ofrece el gobierno.

Además de ese excedente, tu lana debe alcanzar para pagar la prima del seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios. Si después de estos cálculos tu dinero cubre ambos montos, tienes luz verde para este retiro.

¿Qué requisitos hay que cumplir para conseguir la jubilación anticipada?

Los requisitos que hay que cumplir para conseguir la jubilación anticipada en este 2026 son los siguientes:

Tener registradas al menos 875 semanas ante el instituto (el requisito sube 25 semanas cada año).

Que el ahorro en la AFORE sea suficiente para la renta vitalicia (el excedente del 30%).

No estar trabajando al momento de la solicitud.

INE o pasaporte vigente.

Estado de cuenta AFORE

Acta de nacimiento certificada.

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