“Medida de EU es exagerada”: Jalisco rechaza restricciones extremas de EU por brote de ébola rumbo al Mundial

La Organización Mundial de la Salud activó una alerta internacional ante un nuevo brote de ébola en África. En la República Democrática de Congo que jugará el Mundial en Guadalajara se encuentran el 95 por ciento de los casos lo cual genera preocupación por la visita de aficionados.

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¿Qué dijo Jalisco sobre las restricciones de Estados Unidos?

En entrevista con Carlos Loret de Mola el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez, informó que tienen todos los protocolos perfectamente delineados y aseguró que están preparados para la detección oportuna de cualquier caso de ébola que pudiera llegar al estado, alguna manifestación clínica de la enfermedad o fiebre hemorrágica y señaló que la medida de Estados Unidos es extrema, exagerada y discriminatoria.

“Por eso me parece que la medida extrema que dicta en este caso Estados Unidos es una medida exagerada y creo que no sería adoptada ni por México ni por Jalisco en su momento”. — Héctor Raúl Pérez, secretario de Salud de Jalisco

¿Cómo se transmite el ébola y cuáles son los riesgos?

Pérez explicó que el ébola no es una enfermedad que se transmita por vía respiratoria como el covid-19 sino por contacto con secreciones como la sangre, además de que las personas enfermas contagian cuando ya se tiene sintomatología y tiene un periodo de incubación de 3 a 21 días.

“Si fuera una enfermedad de transmisión respiratoria, como el covid, como la influenza o como sarampión, por ejemplo, medidas más extremas podrían aplicar sin lugar a dudas”. — Héctor Raúl Pérez, secretario de Salud, de Jalisco

¿Qué medidas habrá durante el Mundial 2026?

Dio a conocer que por el Mundial de Futbol van a colocarse filtros de vigilancia sanitaria epidemiológica en aeropuertos, puertos marítimos y el estadio no solo por ébola, sino de manera general, por enfermedades como el hantavirus que, aunque hay casos esporádicos es importante vigilarlo.

“Necesitamos definitivamente mucha disciplina y particularmente un sentido de colaboración y alta responsabilidad de toda la sociedad, incluidos los visitantes… Una persona con síntomas de cualquier naturaleza no tiene por qué acudir a un evento masivo, no se diga tratándose de un brote de ébola como el que estamos viviendo en este momento”. — Héctor Raúl Pérez, secretario de Salud de Jalisco

Este martes en #AsíLasCosasConLoret:



➡️Estados Unidos promete no detenerse hasta desmantelar a los cárteles.



➡️Sheinbaum sigue protegiendo a Rocha y se queja de que EU no le ha mandado a 300 personas que ha pedido en extradición.



➡️Y la vigilancia por el ébola en México,… pic.twitter.com/HfFQIdH4G1 — W Radio México (@WRADIOMexico) May 19, 2026

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