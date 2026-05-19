Samuel García: Entre disputas y aprobación ciudadana se fortalece rumbo a 2030

A tan solo un año de que se renueve la gubernatura en Nuevo León, el ambiente político se encuentra agitado.

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¿Quién lidera rumbo a la elección en Nuevo León?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el periodista y columnista Luis Mendoza Obando señaló que Movimiento Ciudadano actualmente centra sus esfuerzos en mantener el poder, respaldado por encuestas que posicionan a figuras como Luis Donaldo Colosio y Mariana Rodríguez con una ventaja de entre 15 y 18 puntos sobre Adrián de la Garza, el candidato más visible de la alianza del PRI y el PAN.

Esta disputa escaló a niveles de confrontación directa, pues revivieron investigaciones sobre presuntos nexos del crimen organizado con despachos contables vinculados al padre del gobernador Samuel García entre los años 2009 y 2012.

Al aire // Samuel García señalado por corrupción a 11 meses de la elección a gobernador en Nuevo León.



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo a través de @WRADIOMexico y lo hablamos junto a @SoyOtroLuis . pic.twitter.com/1LdTVcFMqc — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) May 20, 2026

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¿Qué investigaciones enfrenta el entorno de Samuel García?

El periodista puntualizó que esto se suma la reciente revelación de un esquema contable que presuntamente triangula dinero del gobierno estatal hacia el despacho de su padre, que ya desencadenó investigaciones activas por parte de la Fiscalía General de la República, que se mantienen en curso desde mayo de 2025.

A pesar del golpeteo político, dijo, Samuel García mantiene una popularidad que ronda el 70 por ciento, convirtiéndose en el gobernador mejor evaluado en la entidad desde la administración de Natividad González Parás, en el período 2003 – 2009.

Lejos de hundir a Samuel, las acciones legales y un posible desafuero impulsados en su contra desde el Congreso podrían catapultarlo hacia el año 2030.

Al ser funcionario público no puede interferir en el proceso electoral Ampliar

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¿Qué panorama enfrenta Morena en Nuevo León?

Mendoza Obando indicó que, por otro lado, Morena enfrenta un rezago notable para posicionar a sus candidatos en el estado, pues más de la mitad de la población no conoce a los aspirantes más fuertes del partido oficialista.

Agregó que, pese a las debilidades en sus perfiles actuales, si Morena lograra ganar Nuevo León, obtendría un capital político inmenso para el movimiento de cara a la presidencia en 2030

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