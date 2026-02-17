Fortalecer lazos comerciales con Canadá no excluye el T-MEC, afirmó Luis Rosendo Gutiérrez

El subsecretario de Economía, celebró la llegada de la misión comercial de Canadá y los planes que esto representa sin exclusión del T-MEC.

“El hecho de que estemos trabajando de la mano con Canadá no significa que no estemos los dos buscando proseguir con el Tratado de libre Comercio T-MEC estamos en lo mismo dentro del tratado trilateral, tratando de fortalecer la relación e incrementar los porcentajes de exportación mutuos”, reconoció el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía de México, Luis Rosendo Gutiérrez, quien resaltó que la misión comercial del Canadá en México busca dos objetivos: Generar inversión en el país y fortalecer los lazos comerciales entre ambas naciones.

En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el subsecretario de economía puntualizó que la misión comercial más grande en la historia de empresarios canadienses, llegó a México la intención de generar inversión en el país, con más de 2 mil reuniones B2B to be con empresarios mexicanos para generar un monto importante de inversiones, pues tan solo un proyecto con Canadá generará 225 millones de dólares para México.

Otro de los objetivos de la misión comercial dijo, es fortalecer los lazos comerciales ente Canadá y México como socio estratégico, pues detalló que “no es posible que estemos exportando a Estados Unidos el 85% y solo alrededor del 3% para Canadá, quien exporta 80% a Estados Unidos y una muy parte a México”.

¿En qué sectores se busca mayor integración?

Los sectores en los que se espera este avance es manufactura de alta tecnología aeroespacial, drones, automotriz, industrias limpias, semiconductores, electrónicos “son áreas en donde podemos hacer un complemento perfecto entre Canadá y México”, pues reconoció que esto se ha logrado de manera excelente con la cadena de suministro de vehículos y autopartes, todo conforme al Plan México para “ir sustituyendo algunos de los insumos que hoy estamos trayendo de Asia”.

Queremos que una buena proporción se empiece a producir en nuestro país y con nuestros socios comerciales”. —

Dijo que “más que seguir importando vehículos de china lo que estaríamos buscando es producir en nuestros países más vehículos y partes fortaleciendo la cadena de suministro”.

Recibimos muy buenos comentarios, ayer de un par de empresarios lo dijeron en el evento con el secretario Le Blanc: Todos los países tienen retos importantes y México ofrece grandes oportunidades a la inversión. Sabemos que México es uno de los polos importante de atracción de inversión extranjera, nos quedamos con buen sabor de boca de canadienses que ven como buena zona de inversión a México.

Y aunque no se tocó el tema del capital humano, reconoció que México tiene uno de los aspectos que puede aportar en la relación Estados Unidos, Canadá y es la mano de obra más joven y calificada que la de Estados Unidos o Canadá.

Sobre minerales críticos, dijo, es estratégico para México “la presidenta ha sido clara en que las reservas para México no se están negociando, tenemos que mantener nuestros niveles de soberanía, pero en ese marco, creo que lo que está haciendo México es muy estratégico”, sobre la reunión con el embajador Jamieson Greer que es representante para la oficina de comercio de Estados Unidos en una reunión virtual, dijo “estamos aquí con el G7 plus, México estuvo sentado a la mesa con 9 países del mundo, sin ningún otro país latinoamericano, cuando pudo estar Chile o Brasil el único invitado fue México”, resaltó.

Lo que estamos buscando es “fortalecer la resiliencia ante cualquier tipo de crisis en el mundo en el caso de faltar metales críticos” . Para que México no sufra por falta de provisión de insumos importantes para la industria.

“Estamos conformando un grupo importante para productores de minerales raros par que a México nunca le falten”.

