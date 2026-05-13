IMSS cancelará la pensión a personas jubiladas que cumplan estos motivos en 2026

Los motivos por los que te pueden quitar la pensión del IMSS en 2026 están establecidos en la Ley del Seguro Social.

El IMSS cancelará la pensión a algunos jubilados en 2026, una acción basada en criterios legales que pocos conocen a fondo. En el caso de la pensión, hay situaciones especiales en las que pueden derivar en la suspensión del pago, como volver a trabajar, incumplir tratamientos médicos o presentar inconsistencias en la documentación. A continuación, te compartimos los detalles sobre estos motivos.

¿Por qué me pueden quitar la pensión del IMSS en 2026?

Los motivos por los que te pueden quitar la pensión del IMSS en 2026 están establecidos en la Ley del Seguro Social y en prácticas detectadas por el Instituto.

El primero es reingresar a trabajar en el régimen obligatorio, ya que el artículo 173 señala que el IMSS puede suspender la pensión garantizada si vuelves a cotizar en un empleo formal.

Otro caso ocurre con las pensiones por invalidez. Según el artículo 126, el pago se suspende cuando el pensionado se niega a realizar exámenes médicos, tratamientos indicados o abandona el seguimiento clínico requerido por el Instituto.

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Más razones por las que pueden suspender la pensión del IMSS

También existen motivos relacionados con irregularidades o fraudes. El IMSS puede dar de baja la pensión si detecta simulación laboral, es decir, relaciones de trabajo falsas para acumular semanas cotizadas, así como aumentos salariales artificiales o registros manipulados para obtener mejores beneficios o cambiar de régimen.

Finalmente, la documentación falsa o con errores es otra causa. Si presentas papeles falsos o con inconsistencias en datos como fechas, nombres o registros, el Instituto puede suspender o cancelar el pago de la pensión.

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