Consejeros INE: Kenia López Rabadán cuestiona la falta de transparencia en la elección
El Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados tenía que generar transparencia en la elección de los consejeros del INE, ahora queda impugnar y apelar a la contraloría.
La reserva de información sobre la elección de consejeros del INE por cinco años fue cuestionada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien cuestionó “Si no podemos garantizar la transparencia de la elección de tres consejeros del INE desde la Cámara de Diputados, es quedarle a deber a los ciudadanos,¿Cómo un Comité de Transparencia no genera transparencia?”, luego de que los resultados de la elección de tres consejeros del INE fueran reservados por cinco años.
En el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, la diputada afirmó que “por el bien del INE debería haber transparencia” en este caso “es lo más ético” y no sucedió en el Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados, por lo que apeló a la sensatez.
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Cuestionan reserva de información electoral
Afirmó que aunque quienes estén interesados en conocer los resultados de esta elección podrán impugnar, sin embargo, resulta ilógico dijo no poder conocer esta información.
“Si hay alguna información sensible, que esa no se vea, pero toda la demás información se vea, de eso se trata la transparencia, “quienes pagan impuestos tienen derecho a saber, o si eres uno de los aspirantes”.
“Ahora dentro de cinco años no se van a poder conocer el resultado de los exámenes, ni los ensayos ni el tipo de respuesta o cualquier etapa de la elección”, señaló.
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Transparencia y acceso a la información pública
“Quienes trabajamos en la Cámara, quienes trabajan en el INE es gracias a los impuestos de los mexicanos quienes tienen derecho a saber”.
Por ello dijo ahora “se puede corregir lo que sucedió, se puede impugnar”, aunque ya no hay INAI, dijo, ahora la facultad la tienen las contralorías”.