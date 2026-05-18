Consejeros INE: Kenia López Rabadán cuestiona la falta de transparencia en la elección

Comité de Transparencia en la Cámara de Diputados no transparentó resultados de Consejeros INE, señala Kenia López Rabadán.

La reserva de información sobre la elección de consejeros del INE por cinco años fue cuestionada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien cuestionó “Si no podemos garantizar la transparencia de la elección de tres consejeros del INE desde la Cámara de Diputados, es quedarle a deber a los ciudadanos,¿Cómo un Comité de Transparencia no genera transparencia?”, luego de que los resultados de la elección de tres consejeros del INE fueran reservados por cinco años.

En el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, la diputada afirmó que “por el bien del INE debería haber transparencia” en este caso “es lo más ético” y no sucedió en el Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados, por lo que apeló a la sensatez.

#AlAire | @kenialopezr, pdta de la Cámara de Dipiutados con @warkentin en #AsíLasCosasW



🟥El Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados reservó por cinco años la documentación del proceso de selección de tres nuevos Consejeros del @INEMexico



🎧 https://t.co/WIDNaEvfOV https://t.co/lbSZTVxGjv — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 18, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Crece polémica por opacidad en el INE: mantendrán ocultos exámenes de consejeros hasta 2031

Cuestionan reserva de información electoral

Afirmó que aunque quienes estén interesados en conocer los resultados de esta elección podrán impugnar, sin embargo, resulta ilógico dijo no poder conocer esta información.

“Si hay alguna información sensible, que esa no se vea, pero toda la demás información se vea, de eso se trata la transparencia, “quienes pagan impuestos tienen derecho a saber, o si eres uno de los aspirantes”.

“Ahora dentro de cinco años no se van a poder conocer el resultado de los exámenes, ni los ensayos ni el tipo de respuesta o cualquier etapa de la elección”, señaló.

TE PODRÍA INTERESAR: Diputados aprueban nombramientos de tres nuevos consejeros del INE

Transparencia y acceso a la información pública

“Quienes trabajamos en la Cámara, quienes trabajan en el INE es gracias a los impuestos de los mexicanos quienes tienen derecho a saber”.

Por ello dijo ahora “se puede corregir lo que sucedió, se puede impugnar”, aunque ya no hay INAI, dijo, ahora la facultad la tienen las contralorías”.

Síguenos en Google News y encuentra más información