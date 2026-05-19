Yo no puedo decirle al joven quítate eso: Saúl Monreal responde a polémica sobre playera con esvástica

El senador de Morena se rechazó politizar el tema de la suástica de su “jueves de rolita” afirmó “no promuevo esos símbolos” y reiteró su llamado a no minimizar los liderazgos locales. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La dirigencia de Morena tiene la obligación de atender a todos los aspirantes a una candidatura, lo mejor es la cortesía política; si no te toman en cuenta, entonces buscaré otros horizontes, advirtió el senador de Morena Saúl Monreal, quien señaló que no es solo el minimizar su liderazgo en Zacatecas, sino que es el reclamo de otros perfiles regionales.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, el senador morenista reconoció que hay liderazgos como en Chihuahua con Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez o Juan Carlos Loera, y que la dirigencia nacional no los tomó en cuenta a todos.

Y aunque dijo que los lineamientos de Morena no son nada nuevo, afirmó que estará muy al pendiente de que Ariadna Montiel rectifique y lo busque, pues lamentó: “me excluyeron a priori, no puedes ser por ser nepotismo”, pero afirmó: “si no hay condiciones lo entenderé”.

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Recordó que la nueva líder nacional de Morena aseguró que lo buscaría, sin embargo, no ha ocurrido. Reiteró que “no fue correcto” hacerlo a un lado y que “si toman actitudes excluyentes ponen en riesgo el triunfo de Morena”.

No promuevo símbolos como la esvástica

Sobre su reciente video con el “Jueves de rolita”, en donde uno de los integrantes de la banda vestía una camiseta con una esvástica, reconoció que “fue un error” y que cuidará este tipo de detalles.

“No fue con la intención, como la quisieron manejar, de politizar ni polemizar esos temas, tengo muy clara mi ideología, nunca voy a compartir ningún mensaje de esa naturaleza”.

Warkentin le cuestionó que “no podemos decir que la esvástica no significa lo que significa, es un símbolo de exterminio, específicamente del pueblo judío” y que esta acción requería “una condena abierta y rotunda”

“Esa imagen te puede perseguir, Saúl estuvo junto a una persona que traía una esvástica en el pecho”, le dijo la periodista al senador morenista, quien le respondió que no le podía pedir al joven que se quitara la camiseta.

No comparto, respaldo, ni promuevo ningún símbolo, expresión o postura relacionada con el odio, la discriminación o la violencia, concluyó.

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