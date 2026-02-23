Liderazgo del CJNG está en riesgo tras el golpe a su cúpula

El liderazgo del CJNG enfrenta un escenario de fragmentación tras el abatimiento de sus mandos, lo que podría detonar disputas internas y violencia territorialFOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Sorprende el golpe al liderazgo máximo de la historia criminal moderna, el CJNG es por mucho la organización criminal más poderosa de la era moderna en México , reconoció el experto en seguridad, Eduardo Guerrero, quien refirió que “cuando se toma una decisión tan delicada y con los antecedentes que tenemos como la extracción de “El Mayo” Zambada, sabemos las consecuencias de fragmentación y violencia”, por lo que advirtió “más vale que tengamos una estrategia de contención,

El director de Lantia Intelligence afirmó en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, que “ el CJNG ha logrado perfeccionar una estrategia de expansión muy agresiva con el mayor control territorial en México con dos vertientes: sabe muy bien negociar con liderazgos políticos y cooptarlos y por otra sabe ser tan intimidante como en su momento lo fueron los Zetas”.

¿Qué implica el golpe al liderazgo del CJNG?

A lo largo del país dijo, el CJNG cuenta con al menos un ciento de organizaciones de distinto tamaño, algunas de subordinados y otras de socios de negocios.

Refirió que “junto con “El Mencho” fue abatido “El Sapo” uno de sus posibles sucesores, pero hay otros, probablemente “El Mecho” ya habría decidido una línea sucesoria, pero si todos ellos fueron eliminados el CJGN queda en una situación muy complicada en donde los mandos medios no van a saber cómo actuar y puede generarse una tremenda riña entre ellos para arrebatarse territorios y suceder por la fuerza, es mucho más poderoso que el cártel de Sinaloa”.

¿Existe riesgo de fragmentación y más violencia?

El especialista advirtió que un escenario sin un liderazgo del CJNG definido podría derivar en disputas internas entre mandos medios, con posibles efectos en el control territorial y un incremento de la violencia en distintas regiones del país.