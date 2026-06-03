¿Cooperan con EU? Steve Fisher revela el estricto permiso que asignaron a Alfonso Durazo y Américo Villarreal

Estados Unidos le quitó sus visas a los gobernadores Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas.

Steve Fisher es el periodista de Los Angeles Times que reveló que Estados Unidos le quitó sus visas a los gobernadores morenistas Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas.

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¿Qué permiso especial tendrían Durazo y Américo Villarreal?

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Fisher mencionó que ambos gobernadores después de que se les revocara su visa se les asignó un permiso para entrar a Estados Unidos, pero es bajo un protocolo muy estricto el cual se les asigna muchas veces a personas que cooperan con autoridades, incluso para dar un testimonio en un gran jurado; además informó que están bajo investigación.

“No estoy diciendo que los dos gobernadores están cooperando en Estados Unidos, eso no lo tengo confirmado… no tengo información de que vienen cargas contra los funcionarios que menciono en la nota, lo que tengo entendido es que están bajo investigación… estamos en un momento inédito con la administración de Trump en donde están revocando visas de gobernadores en funciones, es un momento muy delicado”. — Steve Fisher, periodista de Los Angeles Times

“Me mantengo firme de lo que digo con respecto a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas. Ellos sí quieren podrían convertirse en testigos colaboradores. Me imagino que estarán interesados en saber que hay evidencia”: @Stevelfisher de @latimes en @WRADIOMexico https://t.co/1P5H1s8AO6 — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) June 3, 2026

¿Para qué sirve el permiso de ingreso mencionado por el periodista?

El periodista de Los Angeles Times informó que el permiso que se les asignó para entrar a Estados Unidos permite a las personas cooperar con autoridades para minimizar el impacto o bajar la cantidad de cargos que podrían tener en su contra.

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🔴Gobernadores de Sonora y Tamaulipas niegan estar en la mira de la justicia de EU o colaborando?#AlAire | @Stevelfisher, periodista de Los Ángeles Times, en #AsíLasCosasConLoret.



🎙️Con @CarlosLoret.

🎧 https://t.co/VLC50JNExshttps://t.co/tYD0gFJhkh — W Radio México (@WRADIOMexico) June 3, 2026

Fisher dio a conocer que, aunque ambos gobernadores lo han negado tiene fuentes de primer nivel para confirmar lo que publicó; sobre la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que no todos están de acuerdo con que se cancelen las visas a gobernadores ya que en ocasionan complica más las investigaciones.

🔴Alfonso Durazo se lanzó contra @latimes y aseguró que es falso que #EEUU le haya retirado la visa por presuntos vínculos con el crimen organizado, como lo publicó este miércoles el diario estadounidense, además dijo que su visa está vigente y negó cualquier compromiso de… pic.twitter.com/GCVaq8L0Ct — W Radio México (@WRADIOMexico) June 3, 2026

¿Qué dijo Fisher sobre las investigaciones de Estados Unidos?

“Lo que puedo decir, y como había avisado cuando hablé de la visa revocada del gobernador de Sinaloa, esto es una campaña que apenas va empezando, según lo que me dicen las fuentes, y van muy en serio, como se ha demostrado, diría yo, en la revocación de las visas de esos dos funcionarios”. — Steve Fisher, periodista de Los Angeles Times

El periodista de Los Angeles Times puntualizó que no puede confirmar nada más que no sea lo que publicó en su nota respecto a los funcionarios y dijo que Estados Unidos está muy interesado en cualquier persona que tenga información respecto a otros funcionarios mexicanos; es una campaña que está recabando evidencias.

Este miércoles en #AsíLasCosasConLoret:



➡️Vamos a entrevistar al reportero de Los Angeles Times que reveló esta mañana que Estados Unidos le quitó la visa a los gobernadores morenistas Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.



➡️Y el desastre en la Ciudad… pic.twitter.com/T4aycSe0f0 — W Radio México (@WRADIOMexico) June 3, 2026

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