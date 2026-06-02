Sheinbaum marca línea a Washington: Entregará criminales, pero no tocará a su círculo político

En entrevista con Carlos Loret de Mola la analista internacional, Brenda Estefan, dijo que el mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum manda a Washington es que está dispuesta a cooperar, entregar a criminales, abandonar el abrazos no balazos, pero no ir en contra de su propio movimiento político, de figuras políticas de alto peso que estén ligadas con el crimen organizado lo cual puede afectar los intereses de Estados Unidos.

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¿Qué mensaje envía Sheinbaum a Washington?

“Más allá de que la presidenta insista que esto es una ofensiva de la ultraderecha o de una oficina de Estados Unidos, pues en realidad esto es leído desde Washington desde una óptica estructural en un contexto geopolítico en donde hay elementos que preocupan a Estados Unidos de cómo el crimen organizado está afectando sus intereses, claramente no es un tema de altruismo… lo hace porque la narcopolítica está afectando los intereses comerciales, estratégicos, geopolíticos”. — Brenda Estefan, analista internacional

Estefan señaló que Sheinbaum “está marcando una línea roja”, demuestra que se encuentra dispuesta a contribuir, pero advierte que “si se pasan de la raya que es tocar a los míos” se rompe la cooperación, esa es la postura que marca.

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¿Cómo impacta esta postura en la relación México-EU?

“Más que una defensa de la soberanía, pues parece una defensa de la impunidad… que, por proteger los intereses de unos pocos, terminemos poniendo en riesgo el de todo un país en una relación pues que sabemos tiene no en términos económicos, en términos de la población mexicana que vive allá, turismo, remesas, todo. Y Donald Trump ya sabemos cuáles son sus métodos… apretar donde duele... eso pues nos pone en una posición de riesgo como país que de nada sirve”. — Brenda Estefan, analista internacional

¿Cuáles son los intereses prioritarios de Estados Unidos?

Intereses de Estados Unidos.

La crisis por fentanilo, algo que afecta a la sociedad estadounidense. La necesidad de cerrar espacios criminales que puedan ser aprovechados por adversarios de Estados Unidos como China, Rusia o Irán en medio de la competencia geopolítica. La importancia en Washington de ver la seguridad económica como una prioridad y blindar las cadenas de suministros para reducir sus vulnerabilidades.

La analista internacional mencionó que no está claro si la situación va a escalar más pero ya se perdió “la cabeza fría” en un momento donde México y Estados Unidos deberían estar colaborando para definir el futuro de América del Norte porque es un momento clave en el contexto geopolítico actual; lo que se necesita es una actitud constructiva y no buscar culpas.

Este martes en #AsíLasCosasConLoret:



➡️La presidenta se quedó callada después de que la jueza de Nueva York respondiera que hay abundantes evidencias contra Rocha Moya.



➡️Marco Rubio dice que los drones de los cárteles mexicanos pueden atacar a Estados Unidos.



➡️Y el régimen… pic.twitter.com/e69O5W9njU — W Radio México (@WRADIOMexico) June 2, 2026

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