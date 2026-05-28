Aprobación de Trump en mínimos históricos y demócratas amplían ventaja electoral

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En entrevista con Carlos Loret de Mola, Yamil Mares, director de Defoe, empresa de investigación en opinión pública, informó que desde enero cayó la intención de voto para los republicanos, la aprobación de Donald Trump está en mínimos históricos con 40% porque “está jugando para él”.

Mares dio a conocer que al corte de 19 de mayo los demócratas tienen el 48 por ciento de aprobación y los republicanos 40.9 por ciento, una ventaja de 7.2 puntos; es interesante como se está moviendo, los republicanos prácticamente se mantienen, pero para los demócratas poco a poco crece la intención del voto.

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¿Cómo se distribuye la intención de voto en Estados Unidos?

Electorado que mueve la intención de voto:

Brecha de género: Las mujeres están con los demócratas por casi 15 puntos de diferencia; los hombres al contrario se inclinan levemente hacia los republicanos por punto y medio.

Raza: los votantes afroamericanos están con los demócratas por más de 57 puntos; los hispanos de igual manera por 17.5 puntos.

Edad: Los jóvenes de 18 a 29 años están con los demócratas por más de 24 puntos; los de 30 a 44 por casi 13 puntos; pero a partir de los 45 el panorama cambia completamente, le da una ventaja de cinco puntos a los republicanos; los mayores de 65 son los que más votan y están prácticamente empatados.

¿Qué grupos favorecen a demócratas y republicanos?

“Las mayores ventajas que tienen los demócratas están donde menos votan las personas que son los jóvenes y sus menores ventajas, donde más se vota, es decir, las personas adultas son los que más votan, mayores de sesenta y cinco y ellos están votando por Trump”.

¿Qué implica una baja aprobación antes de las elecciones intermedias?

El director de Defoe mencionó que un presidente que llega a un verano de elecciones intermedias con una aprobación que va cayendo rara vez logra revertir la situación, históricamente mueve la aprobación presidencial de forma positiva.

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