La CNTE amenaza el Mundial: Exsecretario de Educación advierte que la “respuesta directa” es rehacer la reforma educativa

Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen plantón en el cruce de Avenida 5 de Mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) incrementó sus protestas a casi dos semanas del arranque del Mundial de Futbol. En entrevista con Carlos Loret de Mola el exsecretario de Educación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño, aseguró que la “respuesta directa” es rehacer la reforma educativa.

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¿Qué dijo Aurelio Nuño sobre las protestas de la CNTE?

“Lo que hoy estamos viviendo es un problema autoinfligido, que se causó a sí mismo los gobiernos de Morena… es una movilización forzada, coaccionada, por ese control que habían perdido con la Reforma Educativa y que Morena le reinstaló… el problema con la CNTE es que no tiene llenadera y más cuando ve que su aliado está siendo tan frágil y que ya no tiene el control, no tiene ya el control de las plazas, sino los tienen ellos entonces, yo creo que vamos a ver hasta dónde es suficiente”. — Aurelio Nuño, exsecretario de Educación

Nuño informó que la lista de la CNTE puede ser interminable y el gobierno no sabe poner un alto, con la reforma educativa perdió la capacidad e hizo además mucho daño a la educación de las niñas y niños lo cual es un problema serio; para la Coordinadora el “Mundial es muy jugoso” y lo van a aprovechar y explotar al máximo.

¿Qué impacto podrían tener las movilizaciones durante el Mundial?

Señaló que en los últimos comunicados el gobierno les da la razón con respecto a la Ley del ISSSTE, pero les pide tiempo porque podría ocasionar un colapso económico y dañar la inversión al empleo.

El exsecretario de Educación mencionó que la reforma educativa que realizaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto atacaba el control que tuvieron los lideres sindicales sobre la vida profesional de los docentes, la capacidad que tenían para contratar, promover a los maestros, darles aumentos salariales y cambios de escuela, forma en la que utilizaban su poder de manera clientelar al realizar trabajo político sindical; la CNTE realizaba movilización electoral las cuales se restablecieron.

¿Cómo operan los liderazgos sindicales, según Nuño?

“Los líderes de la CNTE tienen algo que se llama cartillas sindicales y ahí llevan el control de las asistencias de los docentes, no a sus clases, sino a las marchas y si no tienen 80% de asistencia, no pueden aspirar a una promoción”. — Aurelio Nuño, exsecretario de Educación

Al ser cuestionado sobre porque la CNTE no es leal a Morena si le regresó los privilegios contestó que, aunque sigue siendo aliada continua pidiendo más, su lema es movilización y negociación, con eso se fortalecen aún más y tienen más control en los docentes; resaltó que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estuvo calmada porque su pago fue acabar con la reforma educativa y restablecer los lideres sindicales.

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