México descarta escasez de gas por heladas en EU; se prevé posible aumento

No habrá escasez de gas en México pese a las heladas registradas en Estados Unidos, aunque sí podría presentarse un aumento en el precio del energético, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al recordar que el 75% del gas que consume México proviene de Estados Unidos, la mandataria negó que la alerta emitida por las bajas temperaturas en ese país pueda afectar la distribución en territorio nacional.

Después de que el Centro de Predicciones Meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional estadounidense advirtió que el aire ártico continuará afectando zonas como Florida, Sheinbaum abordó el tema durante la mañanera.

“No… bueno sí hay un incremento por las heladas, muy importante, es parte de de lo que tenemos que plantear, la defensa de la soberanía es muy amplia, una de ellas es la soberanía energética nosotros dependemos al menos 75% del gas que consumimos, vienen de Estados Unidos, ya la mayor parte de la gasolina la producimos aquí gracias a la al mejoramiento de todas las refinerías y de la construcción de la refinería Dos Bocas y la compra de la refinería Deer Park son ocho refinerías ya mexicanas”.

¿Cómo fortalecerá México la soberanía energética del gas?

La Jefa del Ejecutivo adelantó que durante febrero se presentarán proyectos de inversión enfocados en fortalecer la soberanía energética, particularmente en el tema del gas natural que México importa de Estados Unidos.

“La próxima semana presentamos gas, gas es un tema muy importante porque estamos dependiendo muchísimo del gas de Estados Unidos, mucho, entonces es muy importante la soberanía energética, vamos a presentar soberanía energética, gas y fuentes renovables como fortalecen la soberanía energética, después vamos a presentar carreteras, las que ya habíamos presentado y otras, vamos a presentar la inversión en los puertos, en electricidad con más detalle así toda la semana”.

¿Qué inversiones energéticas se anunciarán en los próximos meses?

Sheinbaum adelantó que será en marzo cuando se aborde el tema de la inversión privada, con avances en proyectos como los Polos del Bienestar.

En cuanto a la refinación, la presidenta enfatizó que prácticamente México ya produce toda la gasolina que consume, además de que se trata de combustible de buena calidad y bajo contenido de azufre.

