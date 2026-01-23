Tormenta histórica amenaza a Estados Unidos: 150 millones se quedarían sin luz y calefacción del 23 al 25 de enero 2026

Estados Unidos enfrenta una de las amenazas invernales más severas de la temporada, con una megatormenta que podría afectar a casi la mitad de su población en los próximos días. De acuerdo con AccuWeather, el fenómeno traerá nevadas intensas, lluvia helada y un desplome extremo de temperaturas, generando impactos en el transporte, el suministro eléctrico y la actividad económica.

El meteorólogo jefe de la firma, Jonathan Porter, advirtió que el sistema comenzará a sentirse con fuerza a partir del viernes 23 de enero, extendiéndose desde la costa este hasta el sureste del país. En algunas zonas, el acumulado de nieve podría superar los 30 centímetros, mientras que estados del sur enfrentarán condiciones peligrosas por hielo.

Rare thundersnow struck in Buffalo during a powerful lake-effect snow squall, bringing near whiteout conditions. ❄️⚡ pic.twitter.com/VzXqGSFN6P — AccuWeather (@accuweather) January 22, 2026

Tormenta invernal paralizará viajes y pondrá en riesgo el suministro eléctrico

Según las proyecciones, alrededor de 150 millones de personas podrían verse afectadas por cancelaciones de vuelos, carreteras intransitables y apagones. Porter señaló que el impacto en el transporte aéreo será especialmente grave, con hasta 6 mil vuelos cancelados en aeropuertos clave del país.

Las aerolíneas ya monitorean el avance del sistema, mientras autoridades locales activan planes de emergencia ante la posibilidad de cortes prolongados de energía, provocados por el peso del hielo sobre cables y transformadores.

A massive ice storm stretching for 1,800 miles in over a dozen states threatens to halt travel and cut power to a million utility customers. https://t.co/1KmgEuYDjd pic.twitter.com/q4o5ohj3xs — AccuWeather (@accuweather) January 22, 2026

Frío ártico presiona a la red eléctrica de Estados Unidos

Más allá de la nieve, el mayor desafío será el consumo récord de electricidad. La ola de frío ártico elevará la demanda de calefacción a niveles históricos, poniendo a prueba a la PJM, la red eléctrica más grande de Estados Unidos.

PJM, que abastece a 67 millones de personas en 13 estados y Washington, D.C., anticipa una demanda de 144,465 megavatios para el 27 de enero, una cifra que superaría el récord invernal establecido en enero de 2025. El propio operador reconoció que la presión aumenta por el crecimiento acelerado de centros de datos, impulsados por el auge de la inteligencia artificial, los cuales consumen enormes cantidades de energía.

En este contexto, expertos advierten que cualquier falla en la generación o transmisión podría dejar a millones de hogares sin electricidad en medio de temperaturas extremas.

La combinación de nieve, hielo, apagones y caos en los viajes convierte a esta megatormenta en una amenaza nacional. Autoridades piden a la población prepararse con anticipación, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados, porque el invierno apenas está mostrando su lado más duro.