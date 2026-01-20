Empresarios ven condiciones para crecer: CCE apuesta por certidumbre y energía en 2026

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), informó que buscan reactivar la inversión en México, pues las proyecciones para que la economía crezca este año son de 1.5 por ciento y las mayores oportunidades se encuentran en el sector energético. Indicó que han trabajado con la Secretaría de Energía para comprender las reglas de la inversión privada, debido a que en el último año han cambiado once leyes de la Constitución.

“Estamos enfocados en reactivar la inversión, es nuestra primera prioridad, las proyecciones de que la economía de este año crezca es de 1.5, todavía no es el nivel que queremos, pero es mucho mejor que el 0.5 del año pasado y para eso sabemos que la inversión se va a reactivar”. — José Medina Mora, presidente del CCE

¿Dónde están las mayores oportunidades para la inversión privada?

Medina Mora mencionó que son buenas noticias que ya pueda haber inversión privada con esquemas de generación mixta que ya son factibles, para que cuando se reactive el sector energético otras áreas también puedan contribuir, como el turismo, que es de los sectores que más está creciendo en México y resulta atractivo tanto para el extranjero como para el sector nacional.

“Si hay seguridad, certidumbre, energía y si hay agua en ese sentido estamos trabajando para destrabar proyectos de inversión, pasemos de anuncios a inversiones y con esto retomemos el crecimiento económico que necesitamos en el país, esa es la primera prioridad, las condiciones se dan en un año donde se recupere la inversión, tenemos generar esa confianza”. — José Medina Mora, presidente del CCE

¿Qué factores influyen en el panorama económico de 2026?

El presidente del CCE señaló que existe una coincidencia con el gobierno para la reactivación de la inversión y puntualizó que este año será clave por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Indicó que estarán acompañando al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para lograr mejores condiciones para México, además de aprovechar que en el país se realizará la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Sobre cómo ha vivido el sector empresarial el primer año del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que hay mucha incertidumbre y que, aunque sus declaraciones señalan que el T-MEC es irrelevante, se mantienen optimistas de que se logre un acuerdo porque México es el primer socio comercial, aunque subrayó que el país debe estar preparado para negociar las mejores condiciones. “Dialogar para avanzar es el esquema”, concluyó.

