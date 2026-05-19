;

Director del Metro pide paciencia por obras en Línea 2 y promete mejoras

El director del Metro pidió comprensión a los usuarios por la remodelación Metro en la Línea 2, donde diariamente viajan cerca de un millón de personas.

Metro CDMX

Metro CDMX

Evangelina Hernandez

El director de Metro, Adrián Rubalcava Suárez, pidió a los usuarios de este transporte tenerle “tantita paciencia” ante las obras de remodelación Metro que se realizan en cuatro líneas, pero especialmente en la Línea 2, que corre de la terminal Cuatro Caminos a Taxqueña.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Freno ecológico! Semarnat rechaza megaproyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en México

¿Qué dijo el director del Metro sobre las obras?

“Estoy consciente y entiendo que hay molestia y enojo. Asumo la responsabilidad pero créeme que de verdad estamos trabajando duro para tener un mejor Metro porque se lo que merece México, porque tú te lo mereces... Tenme tantita paciencia, va a quedar increíble”.

—  Adrián Rubalcava, director del Metro

¿Qué molestias enfrentan los usuarios del Metro?

He visto, añadió, en redes sociales todos sus enojos, reclamos, la molestia que se está generando y señaló que es en beneficio para todos y las futuras generaciones.

“Créeme que estoy preocupado por tu sentimiento, entiendo que estás enojado enojada, el polvo, el calor, el ruido mientras caminas por el andén”.

—  Adrián Rubalcava, director del Metro

¿Qué estaciones están en remodelación?

La remodelación de la línea 2 comenzó el pasado 9 de febrero, están siendo intervenidas 16 de las 24 estaciones, además de las estaciones Bellas Artes y Garibaldi en la Línea 8. El tiempo fijado para la terminación de estas obras es el 31 de mayo.

En la Linea 2 o azul se transportan a diario un millón de personas.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad