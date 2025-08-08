Riesgosa la dependencia de gas con EU, advierte Pemex

Prioritario reducir la dependencia de gas de México hacia Estados Unidos, señala el titular de Pemex, Víctor Padilla.

Víctor Padilla Rodríguez, director general, de Pemex, advirtió que la “brutal” dependencia que México tiene al gas de Estados Unidos es un riesgo de seguridad nacional.

El funcionario estuvo en el Senado de la República y aseveró que el gas norteamericano se usa especialmente para la generación de electricidad.

Al participar en el foro energético organizado en el Senado, reveló que hay meses en los que se ha llegado a depender hasta en un 96% y “nos pueden cerrar la llave” como ya lo hicieron en el año 2021.

También indicó que reducir esa dependencia es prioridad para evitar problema de seguridad nacional, ya que se importan 7000 millones de metros cúbicos de gas al vecino del norte.

Sostuvo que esta situación obliga a México a explotar sus propios yacimientos de gas, aunque el 50% de ellos no son convencionales, lo que dificulta su extracción.

El director de Pemex también indicó que buena parte de los programas sociales del Gobierno de México se financian con los impuestos que paga la empresa productiva del Estado, por lo que rechazó las percepciones de que es “un barril sin fondo” o un gasto inútil para el erario.

