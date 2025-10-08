Subirá el precio del gas LP en México por nuevas reglas de seguridad; ¿A partir de cuándo?

El gas LP es decir (gas licuado de petróleo) es un combustible fósil esencial y uno de los mejores energéticos más utilizados en México. Éste es una parte indispensable para la vida cotidiana de la mayoría de los habitantes, pues ayuda a realizar las actividades diarias como cocinar alimentos, calentar agua e incluso, la calefacción.

Aumento de precios en el gas LP Ampliar

Ahora bien, debido a lo sucedido el pasado 3 de octubre en el puente de La Concordia en Iztapalapa, se pusieron en marcha nuevas disposiciones para el gas LP, entre ellas, el aumento en su costo, así que te contamos cuánto subirán y a partir de cuándo.

¿Cuánto va a costar el gas LP en México?

De acuerdo con el Gobierno Federal, se emitieron dos nuevas Normas Oficiales de Emergencia que buscan la seguridad en la transportación y distribución de gas LP, por lo que el aumento es casi inevitable.

En la CDMX el kilogramo se cotiza en $19.64, por lo que el aumento sería de 79 centavos, así que finalmente quedaría en $20.43. Es decir, si el precio máximo por un cilindro de 20 kilos era de $392.90, el precio actualizado estaría en $408.60.

Precio del gas LP Ampliar

¿Cuándo es que aumentará el costo del gas LP?

La implementación de las nuevas regulaciones y costos serán graduales, o al menos eso fue lo que dijeron las autoridades correspondientes, por lo que se espera que comience a aplicarse para febrero de 2026.

Asimismo, recuerda que cada región del país maneja un precio distinto, así que considera aumentar 79 centavos (como se mencionó anteriormente) al precio actual.

Por otro lado, estas medidas incluyen nuevas obligaciones para las empresas del sector, todo con el fin de evitar tragedias como la sucedido en Iztapalapa a inicios de mes.