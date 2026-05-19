¿A qué hora lloverá este miércoles 20 de mayo en CDMX y Edomex? Esto dice Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron que este miércoles 20 de mayo continuarán las lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México debido a canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México. Autoridades alertaron por posibles tormentas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento durante la tarde y noche.

Para las próximas horas se pronostican #Lluvias fuertes, #DescargasEléctricas, caída de #Granizo y #Viento de componente norte con #Rachas de 30 a 50 km/h en zonas de #Veracruz.



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De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, durante la mañana se espera ambiente templado con cielo medio nublado en gran parte del Valle de México. Sin embargo, conforme avance el día aumentará la nubosidad y comenzarán las precipitaciones en varias alcaldías de la CDMX y municipios mexiquenses.

¿A qué hora comenzarán las lluvias este miércoles en CDMX y Edomex?

Las lluvias más intensas podrían registrarse entre las 4:00 de la tarde y las 10:00 de la noche, principalmente en alcaldías del sur y poniente de la capital como Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras y Milpa Alta. En municipios del Estado de México como Toluca, Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco también se prevén chubascos fuertes acompañados de actividad eléctrica.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla en varias zonas de la capital por lluvias fuertes y posible caída de granizo. Además, autoridades reportaron inundaciones y encharcamientos en municipios mexiquenses tras las precipitaciones registradas desde el lunes.

Conagua activa alerta por lluvias, granizo y fuertes vientos en el Valle de México

La Conagua explicó que las lluvias continuarán al menos hasta el 21 de mayo debido a condiciones atmosféricas inestables sobre el centro del país. El organismo pidió evitar tirar basura en calles y coladeras para reducir riesgos de inundaciones y recomendó tomar precauciones ante posibles afectaciones viales durante la hora pico nocturna.

A pesar de las lluvias, el ambiente seguirá cálido durante parte del día. El pronóstico prevé temperaturas máximas cercanas a los 27 grados en la CDMX y hasta 28 grados en municipios del Edomex como Ecatepec.