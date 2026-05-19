¡Freno ecológico! Semarnat rechaza megaproyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en México

Perfect Day, perteneciente a la empresa Royal Caribbean, no podrá continuar con su construcción.

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¿Qué decisión tomó Semarnat sobre Perfect Day?

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), confirmó que no aprobará el desarrollo del proyecto.

Durante su declaración, la funcionaria federal fue contundente al establecer la postura de las autoridades ambientales respecto a esta iniciativa.

🔴#ÚltimaHora | La secretaria de Medio Ambiente (@SEMARNAT_mx), Alicia Bárcena, anuncia que no será aprobado el proyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo.



🎧https://t.co/vVSEq4N1Vn pic.twitter.com/Gwgyy1udvL — W Radio México (@WRADIOMexico) May 19, 2026

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¿Por qué no continuará el proyecto de Royal Caribbean?

Bárcena aseguró que la decisión de frenar esta propuesta es un hecho, por lo que no existirá autorización alguna por parte de la dependencia para seguir adelante.

“Sabemos que la empresa está también buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”. —

¿Qué implica el rechazo ambiental al proyecto?

La negativa de la Semarnat impide que el desarrollo turístico avance bajo las condiciones planteadas originalmente por la empresa, en medio de revisiones relacionadas con el impacto ambiental de la obra.

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