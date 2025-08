Claudia Sheinbaum presenta el Plan Estratégico Pemex 2025-2035: busca autonomía financiera en 2027

Este martes se presentó el Plan Estratégico Pemex 2025-2035, cuyo objetivo es que en 2027 la empresa estatal pueda financiar su propio gasto, según anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia desde Palacio Nacional.

Detalló que este proyecto es integral y contempla todos los montos y gastos de la empresa para los próximos diez años .

“Hemos logrado construir una visión de futuro para Pemex, con una revisión minuciosa de los números, desde la producción hasta la contabilidad. Es una visión estratégica de Pemex, la empresa del pueblo de México para el futuro”. — Afirmó la mandataria.

Explicó que con la reducción de la carga fiscal a Pemex, será posible cubrir sus amortizaciones sin necesidad de apoyo adicional. “Durante mucho tiempo, Hacienda se quedaba con el 65% de las ganancias de Pemex. A partir de 2024, esa cifra bajó al 30% y ahora, por ley, no puede ser más. En el caso del gas no asociado, es solo del 12%. Esto permite capitalizar a Pemex y solo se mantendrá en 2025 y 2026. En 2027, Pemex no necesitará apoyo de Hacienda”, aseguró.

Pese a señalar que la deuda aumentó 130% en el periodo neoliberal, Sheinbaum subrayó: “Pemex es rentable. El problema es esa deuda de 105 mil millones de dólares con amortizaciones muy difíciles de solventar. Pero estas operaciones con Hacienda y Banobras permitirán que ya no se requiera más apoyo”.

Agregó que, si este año, Pemex debía pagar 300 mil millones de pesos, solo aportó 140 mil gracias al respaldo fiscal.

Por su parte, Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, anunció la creación de un vehículo de inversión para proyectos estratégicos con un monto objetivo de 250 mil millones de pesos, financiado por banca pública, comercial e inversionistas.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, reafirmó que se mantiene el objetivo de alcanzar la autosuficiencia energética, con metas como una producción estable de 1.8 millones de barriles de petróleo, aumento en producción de gasolina, diésel y turbosina, rehabilitación de infraestructura logística y reducción de emisiones contaminantes.

Finalmente, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, explicó que el plan contempla consolidar la producción de crudo, exportar excedentes, reponer reservas, ampliar la producción de gas natural y refinados para alcanzar el 80% y disminuir el uso de combustóleo. También se planea el aprovechamiento del litio y una reducción del 14% en gases de efecto invernadero.

