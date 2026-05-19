Gobierno defiende CURP biométrica y asegura que su aplicación será obligatoria

Rosa Icela Rodríguez ratificó que la administración federal mantendrá la instrumentación de la CURP biométrica como una herramienta legal obligatoria para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno continuará con la instrumentación de la CURP biométrica como parte de la estrategia nacional para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y consolidar la Plataforma Única de Identidad.

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¿Para qué servirá la CURP biométrica?

La funcionaria señaló que, aunque no se ha definido un monto específico de recursos, éstos se destinarán prioritariamente a acciones en favor de las mujeres y podrían complementarse con aportaciones de los estados.

Rodríguez subrayó que el uso de datos biométricos continuará debido a que existe una obligación legal para su implementación.

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¿Qué papel tendrá Renapo en la Plataforma Única de Identidad?

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, explicó que el Registro Nacional de Población (Renapo) será una pieza clave en la operación de la Plataforma Única de Identidad.

Detalló que esta herramienta permitirá cruzar información con más de 500 empresas y autoridades para identificar si una persona reportada como desaparecida ha realizado alguna actividad posterior a la fecha de su ausencia.

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¿Cómo funcionará el sistema de alerta para personas desaparecidas?

Además, el sistema incorporará una anotación en la CURP de las personas desaparecidas, con el fin de alertar a las autoridades cuando se intente utilizar ese documento para realizar algún trámite.

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