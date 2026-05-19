Sheinbaum revisará presunto reclutamiento de influencers por embajada de EU

Ningún embajador en México debe interferir en asuntos nacionales, fue el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, al insistir que en México debe trabajarse por mantener el respeto a la soberanía mexicana entre naciones.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el presunto reclutamiento de influencers?

Después de darse a conocer por The Guardian, la instrucción del Departamento de Estado de Estados Unidos a sus embajadas y consulados en todo el mundo para ejecutar campañas de contrapropaganda y contrarrestar la desinformación extranjera, la primera Mandataria enfatizó que será un asunto que se analizará.

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Y es que durante la mañanera en Palacio Nacional, un reportero de medio digital explicó que fue contactado por la embajada estadounidense para esos fines.

“Muy interesante, porque el límite puede ser dudoso. Es decir, una embajada puede contactar a un reportero para dar noticias relacionadas con, pueden dar conferencias de prensa. Lo que no puede, pues, es avanzar en influir en la política mexicana, ahí es donde está el límite. Pues, bueno, ahí toma nota nuestro canciller”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cuál es el límite de la actuación diplomática en México?

Destacó que los embajadores mexicanos no deben intervenir en la política interna de otros países y afirmó que los representantes diplomáticos extranjeros en México deben actuar de la misma manera, sin embargo insistió, siempre existirá la intención por una buena relación con otros gobiernos.

“Nosotros queremos siempre una buena relación con los Estados Unidos. Eso lo he dicho aquí muchas veces. Ese es nuestro, pues, no queremos tener una mala relación nunca con el gobierno de Estados Unidos, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, con el límite de nuestros principios, para tener esa buena relación. Pero así como ellos o cualquier otro país tiene que estar enmarcado en un derecho internacional, pues también aquí todos tenemos que estar enmarcados, los embajadores en un derecho internacional”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué señala el documento publicado por The Guardian?

De acuerdo al documento publicado en The Guardian, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que el reclutamiento debería realizarse a través de la plataforma X, también ordenó a las representaciones diplomáticas estadounidenses seguir cinco objetivos generales: contrarrestar los mensajes hostiles, ampliar el acceso a la información, exponer el comportamiento del adversario, dar voz a quienes apoyan los intereses estadounidenses a nivel local y promover lo que denomina “contar la historia de Estados Unidos”.

📺🇲🇽 México pide respeto a la soberanía ante contactos de EE. UU. con medios e influencers



Luego de reportes sobre contactos de la Embajada estadounidense con medios e influencers mexicanos, y una investigación de The Guardian sobre presuntas estrategias para influir narrativas… pic.twitter.com/Z1o81wll2j — Morena (@PartidoMorenaMx) May 19, 2026

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