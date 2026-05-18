Sheinbaum fijó las edades para solicitar la jubilación anticipada y pensionarse con el 100%

Claudia Sheinbaum estableció desde junio de 2025, al firmar el decreto, los cambios que hacen más accesible la jubilación del ISSSTE para trabajadores del Estado.

Ha pasado casi un año desde que la presidenta Claudia Sheinbaum fijó las edades exactas para solicitar la jubilación anticipada con el 100% de la pensión, un beneficio que aplica a los trabajadores del Estado que permanecen en el régimen del décimo transitorio y cumplen los requisitos establecidos.

A continuación, te compartimos todo lo que debes de saber al respecto.

¿Cuándo me podré jubilar con el 100% de la pensión?

Te podrás jubilar con el 100% de la pensión cuando cumplas, al mismo tiempo, los años de servicio requeridos y la edad mínima vigente en el año en que solicites tu retiro, siempre bajo el régimen del décimo transitorio del ISSSTE.

Aquí en W Radio hemos compartido en distintas ocasiones que los años de servicio no cambian con el decreto. Siguen siendo 30 años cotizados para hombres y 28 años para mujeres. Este es un requisito fijo y obligatorio para acceder a la pensión completa.

A eso se le suma la edad mínima, que es donde sí hay un cambio importante. Si te jubilas en 2026, necesitarías tener 58 años (hombre) o 56 años (mujer). Si esperas a años posteriores, podrías hacerlo a menor edad conforme avance la reducción hasta llegar en 2034 a 55 años para hombres y 53 para mujeres.

Para obtener el 100% de la pensión necesitas cumplir ambas condiciones simultáneamente bajo el régimen del décimo transitorio.

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¿Cuál es la nueva ley del ISSSTE para jubilarse?

En realidad, no se trata de una nueva ley completa, sino de un decreto que modifica la aplicación de la edad de jubilación para quienes están en el régimen del décimo transitorio de la Ley del ISSSTE de 2007.

El decreto reconoce que la reforma anterior había provocado un efecto negativo: cada año era necesario jubilarse a mayor edad. Por eso, el gobierno decidió detener ese incremento en 2025 y cambiar la lógica del sistema, iniciando una reducción gradual de la edad mínima hasta 2034.

Lo que sí queda claro es que no se tocan los años de servicio, ni se amplía el beneficio a otros regímenes. Solo aplica a quienes permanecen en el décimo transitorio y no optaron por bonos de pensión. Además, el decreto señala que estos ajustes deben realizarse sin comprometer las finanzas públicas, considerando factores como inflación, crecimiento económico y obligaciones del Estado.

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