México pierde 17 mil 400 millones de dólares en inversión por aranceles de Trump

La incertidumbre generada por los cambios en la política económica de Estados Unidos y la imposición de aranceles ya pasa factura a la inversión en México y otras economías del mundo. De acuerdo con estimaciones de la International Chamber of Commerce (ICC), nuestro país ha registrado afectaciones por más de 17 mil millones de dólares derivadas de este escenario.

Gina Ferazzi Ampliar

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¿Cómo afectan los aranceles a la inversión en México?

Durante una conferencia de prensa virtual desde París, Melani Laloum, economista en jefe de la ICC, explicó que tras el llamado “Liberation Day”, anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, tres de cada cuatro empresas identificaron a la incertidumbre como su principal preocupación, situación que llevó al 67 por ciento de ellas a trasladar los costos de los aranceles a los consumidores.

“¿Cuál es el impacto sobre la inversión empresarial? Resultó que el impacto es negativo, sin el choque de incertidumbre la inversión, probablemente, para esos países, habría crecido a más de cuatro veces esa tasa y donde el golpe fue más fuerte fue para justo México y Canadá, en lo cual vemos que justo hubo una caída de la inversión para México de 6.8%, que es una caída de la inversión real… México perdió o vio su inversión postergada, por 17.4 mil millones de dólares, eso representa casi 1% del PIB de México”. —

Prices are up because of Trump’s tariffs and his war with Iran. — House Democrats (@HouseDemocrats) May 19, 2026

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¿Qué escenarios prevé la ICC para 2026?

La especialista advirtió que, de mantenerse la incertidumbre económica durante 2026, México podría convertirse en el país más afectado por la caída en la confianza empresarial, con una disminución estimada de 2.7 por ciento.

“Cuánto México perdería si se vuelve identificar la incertidumbre, es el equivalente de 30.2 mil millones y en caso de un escenario favorable, ahí habría una ganancia de 21.3, entonces toda esa diferencia es justo la amplitud de la incertidumbre… la incertidumbre tiene un costo y es un costo considerable; es que ningún país está aislado de este choque. Entonces vimos que tanto países desarrollados como emergentes fueron afectados; en caso de proyecciones los países que tienen mayor sensibilidad a estos choques de incertidumbre sí van a ser más afectados y por eso México aparece más afectado en la simulación de 2026”. —

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¿Qué recomienda la ICC para evitar más afectaciones?

Por último, la economista en jefe de la ICC, señaló que, más allá del contexto internacional, México debe procurar condiciones internas de certeza y seguridad para incentivar la inversión y evitar un deterioro mayor en la actividad económica.

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