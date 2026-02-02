Inicia reparación del daño a víctimas por descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

A partir de este lunes, el Gobierno federal comenzó con el proceso de reparación integral del daño para las víctimas y sus familiares por el descarrilamiento del Tren interoceánico, que derivó en la muerte de 14 personas.

La Secretaría de Gobernación informó que una comisión interinstitucional, coordinada por la propia dependencia, atenderá a las víctimas y familiares de las 225 personas que viajaban en el transporte el 28 de diciembre del año pasado.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Tren Interoceánico: Detenido por el accidente asegura no ser jefe de controladores

¿Cómo se llevará a cabo la atención a las familias?

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina se desplazará a comunidades de Oaxaca y Veracruz, donde se encuentra el mayor número de víctimas del siniestro para comenzar con el proceso de atención.

En su momento, el funcionario subrayó que en el proceso de reparación de daño se eliminarán trámites innecesarios con el objetivo de hacerlo de manera más eficiente y rápida.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: En Tren Interoceánico hubo omisiones por operar rápido; no es un tema de maquinista y conductor: Manuel Del Moral Dávila

El subsecretario dijo que en las reuniones interinstitucionales cada una de las víctimas estará acompañada por un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), del Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, de la Secretaría de Gobernación.

¿Cómo se realizará la reparación del daño?

La Secretaría de Gobernación apuntó que el Corredor Interoceánico aceptó la reparación del daño, recomendada por la FGR; las personas afectadas podrán optar o aceptar las salidas alternativas de los Mecanismos de Solución de Controversias que pondrá a su disposición la Fiscalía.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Víctimas del descarrilamiento piden acceso a la investigación del Tren Interoceánico

También en la mesa interinstitucional a las personas afectadas se les hará la propuesta de la aseguradora, que es parte integral de la solución, los montos serán diferenciados, tomando en cuenta diversas circunstancias.

La dependencia aseguró que se trabajará todos los días sin interrupciones, hasta que cada persona y cada familia reciban la atención que necesita.

Síguenos en Google News y encuentra más información