Denuncia Morena compra de votos del PRI en Coahuila

El Partido Revolucionario Institucional indujo el pago en Coahuila para que sea dicho partido el triunfador de las elecciones estatales para renovar el congreso estatal, fue el señalamiento de Morena en la región.

De acuerdo a Diego del Bosque, dirigente estatal del instituto político, se ejercerán distintos recursos legales en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la presunta compra de votos a través de distintos códigos QR en casillas, estos, explicó, se utilizan como un mecanismo para registrar y comprobar votos a favor del PRI, tras ello se entrega la remuneración económica.

“A ver, nosotros estamos eh muy optimistas. Esto lo estamos haciendo porque es una cuestión de principios. Nosotros no podemos tolerar que se abuse de la necesidad de la gente, independientemente del resultado. Nosotros estamos convencidos que va a ser una elección histórica para Morena, que nos va a ir muy bien. Estamos espera- todavía todavía está la votación ahorita. Nosotros eh estamos con 100% de la cobertura de las casillas, estamos esperando que que la gente siga saliendo a votar. No conocemos los resultados, esto no es eh un tema que estemos reaccionando ante un resultado. Aquí lo que estamos haciendo es que es por principio, ganemos o perdamos no podemos tolerar”.

¿De cuánto era el pago por comprobar el voto a favor del PRI?

Con videos mostrando filas para el pago, además de algunas palabras de los ciudadanos, Morena explicó que a cambio se entregó a los votantes 200 y 500 pesos.

Ante esto, el representante de Morena ante el INE, Guillermo Santiago, informó que la queja ya fue presentada ante el Instituto Electoral de Coahuila y que también acudirán ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

¿Qué sanciones establece la ley para la compra y coacción del voto?

“Hay que dejarlo muy claro, hay una violación clara, tangible, visible al artículo séptimo fracción séptima de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Claro que hay una violación a la ley, y vamos a empujar ahí todos estos procedimientos para que se conozca por todas las autoridades competentes y se llegue a las consecuencias correspondientes.

- ¿Qué dice el artículo nada más para que quede claro?

- Justo, el artículo menciona, y aquí lo traemos, que está prohibido solicitar o inducir el voto mediante pagos, promesas de dinero, contraprestaciones, amenazas o presiones para asistir a actos proselitistas, votar o abstenerse de votar."

Ante ello hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar ni presionar a fin que se haga valer su voluntad y dijo, terminar así con los que calificó como “casiques”.