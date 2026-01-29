“Ignorancia o imprudencia”: Eduardo Ramírez Cato exhibe fallas estructurales en el Tren Interoceánico

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el experto en temas ferroviarios, Eduardo Ramírez Cato, informó que está establecido por la Asociación Americana de Ferrocarriles que carros de pasajeros por encima de 40 años no deben de circular y los trenes del Tren Interoceánico están fabricados en 1906, “en conclusión, no deberían de circular”; además son muy largos para pasar por curvas tan cerradas como en el tramo donde fue el accidente.

Autorización para que los trenes circularan

“Esto es mucho más estructural, una vez que nos digan quién tomó la decisión de que esos carros sí podían circular ahí y que no hicieron un estudio y estaban jugando un poco en el filo de la navaja a ver si un kilómetro más de velocidad o un kilómetro menos descarrilaba el tren. Bueno, pues ya experimentaron y sí descarriló… Claro, ellos a lo mejor no lo sabían por ignorancia, por inexacto, no sé no lo previeron, pero pues bueno, es que no hicieron las cosas con gente que conoce de trenes”. — Eduardo Ramírez Cato, experto en temas ferroviarios

¿Había condiciones para operar el Tren Interoceánico?

Ramírez Cato dio a conocer que el maquinista, conductor y despachador no tenían las condiciones para operar el Tren Interoceánico de forma correcta y confirmó que efectivamente circulaban a exceso de velocidad lo cual es innegable, pero puntualizó que es raro que lo hicieran con tanta inconsistencia porque no se le puede pedir a alguien que cumpla su función si no tienen los elementos debido a que no contaba con velocímetro y seguramente utilizaban medios alternos.

“Es muy curioso porque, mira, los horarios en todas las líneas te indican perfectamente la velocidad de operación, pero también te indican cuántos kilómetros hay entre un punto y otro, y el tiempo mínimo que podrías hacer. De manera que hay forma de comprobar por el conductor, por el maquinista, por el despachador, pues que algo está fuera de norma”. — Eduardo Ramírez Cato, experto en temas ferroviarios

¿Cómo opera la cabina y el centro de control?

Explicó que en la cabina de la locomotora va el maquinista quien es el encargado del acelerador, el conductor que va junto a él en la misma cabina solamente lleva el contacto por vía radio con el despachador que se encuentra en el centro de control que en este caso está en Matías Romero y es el encargado de todos los trenes de la Línea Z.

