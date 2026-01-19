Sheinbaum defiende a “Bobby” López Beltrán, hijo de AMLO, por el descarrilamiento del Tren Interoceánico
La Presidenta aclaró que, en todo caso, son los ingenieros que supervisaron el tren los que tendrían una responsabilidad
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia encargada de investigar a todas las personas relacionadas con la operación del Tren Interoceánico, tras el descarrilamiento ocurrido a finales de diciembre, que dejó 14 personas fallecidas y varios heridos.
Sheinbaum aclaró que Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, únicamente tuvo una participación honorífica y no técnica en el proyecto, por lo que, en su caso, la responsabilidad correspondería a los ingenieros que estuvieron a cargo de la supervisión del tren.
Por ello, consideró innecesario que el PAN presentara una denuncia ante la FGR para solicitar que se investigara a López Beltrán, ya que tras el accidente se abrió de manera automática una carpeta de investigación.
“Que se investigue todo, aquí no se cubre a nadie; pero no necesitaban hacer una denuncia porque por el accidente se abre una carpeta de investigación y, dependiendo de la causa, evidentemente se revisa”— Afirmó la Presidenta
La presidenta adelantó que la próxima semana la fiscal general, Ernestina Godoy, emitirá el primer dictamen sobre las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, a partir del cual se iniciará la reparación integral del daño.
“Vamos a esperar para no adelantarnos: ¿Cuáles fueron las razones del accidente? Todo viene en la caja negra, que va detectando velocidades y los problemas que tuvo el tren”— Explicó
Sheinbaum señaló que una vez que se conozca el dictamen oficial de la FGR, se contarán con los elementos necesarios para avanzar en la reparación integral del daño a las familias de las víctimas y a las personas lesionadas.