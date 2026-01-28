Oposición en el Senado condena dictamen de Godoy por tragedia del Tren Interoceánico

Carolina Viggiano, del PRI fue una de las senadoras y senadores de oposición condenaron el dictamen de la Fiscal, Ernestina Godoy, en el que culpa al conductor por el descarrilamiento Tren Interoceánico.

Senadoras y senadores de oposición condenaron el dictamen de la Fiscal, Ernestina Godoy, en el que culpa al conductor por el descarrilamiento Tren Interoceánico, registrado en diciembre pasado.

Carolina Viggiano, senadora y secretaria general del PRI, acusó a la Fiscal de buscar un “chivo expiatorio” para proteger de responsabilidad a los hijos y amigos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Por qué la oposición rechaza el dictamen oficial?

La senadora recordó que las fallas del tren habían sido señaladas previamente en llamadas y advertencias: “cuando se descarrile [el tren], ya será otro asunto”, aseguró.

También destacó que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación señalaban irregularidades en los rieles, el balasto, los vagones y la infraestructura general, muchas de las cuales no fueron subsanadas.

“Todas las obras de infraestructura de este gobierno tienen observaciones, sobreprecios y ninguna funciona”, añadió.

¿Qué irregularidades detectó la Auditoría Superior?

En el mismo sentido, Claudia Anaya, senadora del PRI, detalló que el dictamen de la ASF identificó problemas concretos como la colocación de vías de calibre distinto al del tren, el uso de durmientes heterogéneos e incompatibles con el balasto instalado y pagos por obras no ejecutadas.

Anaya insistió en la necesidad de un peritaje externo para determinar responsabilidades técnicas, similar al que se realizó tras los fallos en la Línea 12 del Metro.

