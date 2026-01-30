Tren Interoceánico: Detenido por el accidente asegura no ser jefe de controladores

Tras el accidente Tren Interoceánico del 28 de diciembre, la esposa de Ricardo Mendoza Cerón afirma que fue detenido sin ser jefe de controladores y acusa abandono de la empresa.

“Me están chingando, yo no soy jefe de controladores” afirma Ricardo Mendoza Cerón, en un mensaje enviado a su esposa, luego de ser detenido en Chiapas como uno de los presuntos responsables del accidente Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre al Tren Interoceánico.

Con este audio y entrevista exclusiva, Mariana Mondragón Sánchez, esposa de Ricardo Mendoza Cerón, compartió en “Así las Cosas”, con Gabriela Warkentin que no cuentan con apoyo legal, pues la empresa para la que trabaja su esposo no está haciendo nada por él, “al inicio le habían ofrecido ponerle tres abogados, pero ahora Andrés Sherrer y el ingeniero Jorge Vázquez Castro, supervisor y jefe de Ricardo “ya no me contestan”.

Acá el audio que envió #RicardoMendoza: “No soy parte de la tripulación (...) Yo no tengo capacitación de controlar los controles de la locomotora. Me están chingando", Ricardo Mendoza, por descarrilamiento del #TrenInteroceánico.



¿Cómo ocurrió la detención de Ricardo Mendoza Cerón?

Detalló que fue el pasado martes a las 7:27 cuando Ricardo fue detenido saliendo del departamento en donde vive en Coatzacoalcos, cuando iba rumbo a la oficina en donde “su labor es de oficina, él nada más se encarga de que estén escritos en una hoja los controladores y las rutas” y afirmó que “él es jefe de despacho, no jefe de controladores”.

Por ello exigió “estamos pidiendo que salga la verdad, cuál es el puesto de Ricardo porque como lo están poniendo como jefe de controladores lo están vinculando, él no es jefe de controladores, es jefe de despacho”.

“Legalmente, nadie nos está acompañado porque nosotros confiamos en la empresa porque la empresa dijo que le iban a poner tres abogados”.

¿Cuál era la función de Ricardo dentro del Tren Interoceánico?

Detalló que Ricardo comenzó a trabajar en los trenes hace 11 años en Guadalajara , trabajó también unos meses en la Ciudad de México en el 2024, posteriormente se quedó sin trabajo y una compañera le comentó de una vacante en Coatzacoalcos, le hicieron una entrevista y se quedó a trabajar en Coatzacoalcos desde mayo de 2025.

A pesar de la distancia, su esposa quien radica en Guadalajara, afirmó que la conversación con él era diaria, y le confió que su trabajo era registrar en una hoja grande a los controladores “el nada más se encarga de que estén escritos” los nombres.

Él tiene gente encargada, pero de ninguna manera es jefe de los controladores” — Recalcó su esposa.

¿Qué pasó el día del descarrilamiento?

“Él iba en el tren y era la segunda vez que viajaba porque su jefe es el que lo manda a recorrido, ese día, un día normal, él descansaba sábado y domingo, incluso si descansaba iba a la oficina, pero él fue a un recorrido por orden de su jefe”.

“Antes de las 9 se comunicó conmigo, me dijo no te preocupes, tuvimos un choque, estoy bien, se descarriló el tren”.

“Voy a ayudar necesito pedir ambulancias helicóptero todo eso, te voy a colgar, ya no me comunico contigo, escríbeme”.

Posteriormente, detalló Mariana, le escribió que estaba haciendo labores de ayuda, porque había gente lesionada, y a las 11 de la noche le escribió que aunque era difícil el acceso al sitio, “lo importante es terminar con las labores de rescate”.

