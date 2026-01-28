Víctimas del descarrilamiento piden acceso a la investigación del Tren Interoceánico

Luego de que la Fiscalía General de la República diera a conocer el primer corte de caja de la investigación Tren Interoceánico, el presunto responsable del accidente y las acciones a seguir para la indemnización de las 14 víctimas mortales y casi un ciento de lesionados, el abogado de las víctimas, Adrián Arellano refirió sobre las autoridades federales: “buscamos creerles”, esto, respecto a las pruebas que dicen tener, no obstante, exigió

El ejercicio de los derechos de las víctimas que es acceder a la carpeta de investigación, justo para saber y entender qué es lo que dicen los dictámenes y cuáles son las líneas de investigación que se han explorado”. —

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, Arellano señaló que “las afirmaciones -de la Fiscalía- son preliminares, y no eliminan otras líneas de investigación”.

TE PUEDE INTERESAR: Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue por exceso de velocidad, asegura FGR

¿Por qué no han tenido acceso a la carpeta de investigación?

Y dado que todo es resultado de la investigación preliminar, señaló que a pesar de realizar el trámite correspondiente desde el pasado 5 de enero no han tenido acceso a la carpeta de investigación y fue hasta ayer que en voz de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, “nos enteramos de los avances y también de la detención de al parecer de a quien señalan como garrotero de este tren y de quien incluso es posible ya se haya llevado a cabo la audiencia inicial”.

Por ello, reclamó que “como asesores jurídicos y como víctimas no nos llamaron a esta audiencia inicial para participar de manera activa y saber qué rumbo va a tomar la investigación”.

En su caso, Arellano representa a tres personas, una familia que radica en Ciudad Juárez, cuyos tres integrantes sobrevivieron con lesiones, pero el hijo de la pareja es quien tuvo mayores lesiones y tendrá secuelas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo iniciará la reparación del daño a víctimas del Tren Interoceánico en Oaxaca?

¿Qué hay de la indemnización a las víctimas?

Hasta el momento, afirmó el abogado, “desconocemos el monto que manejan, la reparación que pretenden las autoridades la desconocemos”; no obstante, reconoció que hubo “seguimiento médico y traslado”, pero es lo único que han dado las autoridades.

TE PODRÍA INTERESAR: Animación de la Fiscalía es insuficiente para explicar el descarrilamiento del Tren Interoceánico: Eduardo Ramírez

Síguenos en Google News y encuentra más información