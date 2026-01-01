Sube a 14 el número de víctimas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

Zona en donde se descarriló el Tren Interoceánico.

La Secretaría de Marina reportó la muerte de una mujer de 73 años que recibía atención en un hospital debido al accidente del Tren del Corredor Interoceánico.

La institución envió condolencias a los familiares, y aseguró que existe coordinación con autoridades para el seguimiento del caso.

La Secretaría de Marina lamenta profundamente el fallecimiento de una mujer de 73 años, ocurrido este 1 de enero, quien se encontraba recibiendo atención médica como consecuencia del accidente del tren del Corredor Interoceánico registrado en días pasados.



¿Qué labores se realizan tras el descarrilamiento?

Durante las últimas 24 horas, personal de la Marina y de la empresa del tren realizaron labores en el sitio del descarrilamiento.

Los trabajos consisten en la revisión de la vía y el inicio del peritaje para establecer el origen del suceso, e incluso ya se logró la extracción de la caja negra del tren.

¿Cómo avanzan las investigaciones y la vigilancia en la zona?

La vigilancia en el área del incidente continúa por parte de elementos de seguridad. Las investigaciones sobre la infraestructura del ferrocarril siguen con el fin de obtener datos sobre el hecho.

