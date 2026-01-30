En Tren Interoceánico hubo omisiones por operar rápido; no es un tema de maquinista y conductor: Manuel Del Moral Dávila

En entrevista con Carlos Loret de Mola el consultor en transporte y profesor de la Universidad Iberoamericana, Manuel del Moral Dávila, informó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico fue ocasionado por una gama de omisiones que hay en un proyecto desarrollado para operar lo más pronto posible sin privilegiar el cuidado y la seguridad de las personas; no es un tema de maquinista y conductor.

“Yo creo que lo más grave que hay el día de hoy es la incapacidad de querer ver el todo y no querer entender que este es un problema sistémico conformado por una gran gama de omisiones, desde la decisión, desde la concepción, desde el diseño, desde la operación, desde el mantenimiento hay una gran gama de omisiones”. — Manuel del Moral Dávila, consultor en transporte

TE PUEDE INTERESAR: Tren Interoceánico: Detenido por el accidente asegura no ser jefe de controladores

¿Qué fallas estructurales detecta el especialista en el proyecto ferroviario?

Del Moral Dávila señaló que no había un especialista que dirigiera el concepto de obra, que cuidara los aspectos sobre la decisión de los trenes, los carros, la revisión del balasto, las vías, el tema relacionado con los radios de curvatura, la determinación de velocidades, uno de los aspectos más riesgosos lo cual es inaceptable para la sociedad.

Descarrilamiento del Tren Interoceánico Ampliar

¿Cuáles son las irregularidades detectadas en el Tren Interoceánico?

El consultor en transporte dio a conocer algunas de las irregularidades que pueden observarse en el Tren Interoceánico:

Es un vehículo entre 20 y 40 años de antigüedad que tiene las condiciones mínimas de operación, no tiene velocímetro y probablemente no sabían a qué velocidad iban.

El tamaño y lo viejo de los trenes fue uno de los factores porque en una curva cerrada es como si fuera una superficie rígida.

Los trazos que vienen desde tiempo del porfiriato y el que no hubiera una inversión para adaptar el tren a nuevos vehículos y maquinas; fueron elementos que permanecieron a través del tiempo.

La velocidad que probablemente para carga no tienen un momento determinado, una intensión de velocidades, algo que es más sencillo en comparación con un tren de pasajeros que buscan llegar relativamente pronto a su destino.

#AlAre en #AsíLasCosasConLoret | Dr. Manuel Del Moral Dávila, consultor en transporte y profesor de la @IBERO_mx.



📌Ofreció ayer la conferencia: “El tren interoceánico: radiografía de una falla y responsabilidad ética”.



🎙️Con @CarlosLoret

🎧 https://t.co/VLC50JNExs pic.twitter.com/7fmIr7shfv — W Radio México (@WRADIOMexico) January 30, 2026

“A nosotros se nos ocurre, como una hipótesis que no necesariamente es comprobable, que él piensa que a sus 110 son 70 porque él está colocando 70 en su mando de control, y ese mando de control, si usted multiplica 70 por 1.6, que es kilómetros a millas en realidad está yendo a 110 kilómetros por hora, pero en su mando de control él creo que va a 70. Esa es una de las impresiones que nosotros tenemos”. — Manuel del Moral Dávila, consultor en transporte

¿Qué se propone para garantizar la seguridad ferroviaria?

El consultor en transporte dijo que lo adecuado sería realizar un peritaje externo con expertos nacionales e internacionales en el tema, que no tengan apego a ningún tipo de decisión o perspectiva y eventualmente reconozcan si puede volver a trabajar o no el Tren Interoceánico o saber que áreas deben mejorarse y que problemas resolver.

Este viernes en #AsíLasCosasConLoret:



➡️La presidenta pide a Trump que permita el envío de petróleo a Cuba.



➡️En Estados Unidos detienen a un periodista muy famoso, crítico de Trump.



➡️El ICE va por el hijo de “El Chapo”.



➡️Salinas Pliego pagó.



➡️Y las nuevas revelaciones de… pic.twitter.com/4Zd8eT8mMa — W Radio México (@WRADIOMexico) January 30, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información