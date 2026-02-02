Cuba cambia su discurso ante Estados Unidos, ¿Qué hará México?

Luego de la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que “condena el terrorismo y reafirma su cooperación en materia de seguridad y lucha contra el lavado de dinero” con Estados Unidos, el profesor del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, Rafael Rojas consideró que “en Cuba están esperando una invasión” y expone cómo afecta el nuevo discurso de Cuba a México.

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así las Cosas”, detalló que este documento abre una puerta de diálogo entre Doald Trump y Díaz Canel “una propuesta de colaboración contra el narcotráfico, así como la cooperación técnica con Estados Unidos, seguridad, combate a tata de personas y delitos financieros en una cooperación pacífica”.

En la #Habana se están preparando para una invasión por parte de EEUU, "que se repita una operación como la de #Venezuela".



¿Qué implica el nuevo pronunciamiento de Cuba en materia de seguridad?

El historiador recordó la historia de confrontación iniciada hace 63 año con Estados Unidos, cuando la Isla de Cuba, tras la revolución gira hacia al marxismo leninismo y genera un inusitado desafío a la hegemonía estadounidense en el hemisferio, que hasta el gobierno de Barack Obama, en 2014, encuentra una cierta normalización en las relaciones, misma que dura poco, con la llegada de Biden y ahora con Trump, confrontación que se elevó con la orden ejecutiva de Donald Trump de presión arancelaria a los países que lleven petróleo a Cuba.

La medida, señala el experto claramente “limita que Delcy Rodríguez inicie el envío de petróleo a Cuba”, terminando así con una dependencia total de la Isla al energético.

Recordó que desde 2019, luego de la nueva constitución y el pase de Castro a Canel, la Isla llegó a caída profunda de poca productividad muy poca capacidad para la compra de consumos básicos, la dependencia de combustibles de Venezuela, que se vieron reflejados en los indicadores sociales y económicos tras la pandemia y que se ha agudizado con la incapacidad del gobierno de poder realizar compras al extranjero.

Resaltó que la falta de afluencia turística y de remesas a Cuba, sobre todo durante las gestiones de Trump por la permanente hostilidad, dejaron a Cuba con “un problema de fondo e histórico”, con una infraestructura dependiente.

¿Cómo afecta el entendimiento Cuba-Estados Unidos a México?

Con el documento publicado ayer, resaltó el especialista, puede haber una salida para la relación Cuba-Estados Unidos y para que la Isla vuelva a recuperar sus dos polos de crecimiento: el turismo y las remesas.

Sin embargo, si el entendimiento Cuba-Estados Unidos avanza, señala Rojas “en medio de esta peligrosísima coyuntura… es muy probable que si avanza un entendimiento entre Cuba como con Obama, México como contrapeso deja de existir no puede cumplir ese rol de balance y tendrá que revisar su propia agenda bilateral y prescindir de la retórica de siempre, un problema para la izquierda hegemónica que recurre a Cuba para establecer distancia con esa relación tan absorbente y necesaria que tiene con Estados Unidos”. Concluyó.

