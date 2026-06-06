Fernando Flores, presidente municipal de Metepec deberá asumir las consecuencias de sus actos: PAN

El CEN del Partido Acción Nacional se pronunció por los actos del presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, quien a solicitud de la presidenta Sheinbaum será investigado.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández se hizo viral en redes tras la circulación de un video en el que se le puede ver ingresar por la fuerza a un centro deportivo, acompañado por su personal de seguridad, quienes portaban rifles de alto calibre. De acuerdo con lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia del viernes la investigación del hecho fue encargado al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

La disculpa del alcalde

Aunque a través de un video Flores se disculpó por la actitud, comentando que él es socio del sitio en el que irrumpió por un asunto particular y se comprometió a “seguir atendiendo la agenda laboral en beneficio de las familias de Metepe”, Acción Nacional, partido que le abanderó emitió este día su postura.

¿Qué dijo Acción Nacional sobre el presidente municipal de Metepec?

Este sábado en un menaje posteado en redes, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Herrera Romero hizo público el posicionamiento al respecto.

En el documento se puede leer que el Comité Ejecutivo del PAN lamenta y rechaza lo ocurrido, solicita la investigación procedente y afirma que nadie puede estar por encima de la Ley, por lo que pide a las autoridades el esclarecimiento de los hechos, aseverando:

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN se pronunció por faltas del presidente municipal de Metepec, Fernando Flores. Ampliar

Aunque criticada por su tardanza, la postura de Acción Nacional señala que:

“Ningún partido político, ni ningún cargo de representación popular puede convertirse en un escudo frente a la justicia”.

Síguenos en Google News y encuentra más información