Delcy Rodríguez pactó con Donald Trump antes de la caída de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, según The Guardian, fue la encargada de ofrecer la cabeza de Nicolás Maduro a la administración de Donald Trump.

Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela, traicionó a Nicolás Maduro y se comprometió a cooperar con la administración de Donald Trump mucho antes de que el dictador venezolano fuera capturado. Así lo dio a conocer el periódico británico The Guardian este jueves.

De acuerdo con el periodista Aram Roston, el hermano de la mandataria y jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, también estuvo involucrado. Juntos, habrían ofrecido la cabeza de Maduro a funcionarios estadounidenses y qataríes en conversaciones que comenzaron en el otoño del año pasado.

Estas negociaciones secretas se extendieron incluso hasta noviembre, cuando Trump entabló una llamada telefónica con Maduro pidiéndole abandonar el país. Sin embargo, ante la evidente negativa del dictador, para diciembre,“Delcy estaba lista”, reveló un funcionario estadounidense.

Jorge y Delcy Rodríguez se convirtieron en los informantes de Washington para impulsar la caída de Maduro, según The Guardian. / Jesus Vargas Ampliar

Las llaves de la negociación: Catar y el petróleo

Para entrar a negociar con Washington, Rodríguez mantuvo vínculos personales estrechos con la familia gobernante de Catar, quienes la consideraban una aliada. Según las fuentes, el país árabe aprovechó su buena voluntad en la Casa Blanca de Trump para abrirle puertas estratégicas a Delcy en la mesa de negociaciones.

Esa “buena voluntad” que Delcy generó en Catar y la Casa Blanca no fue porque sí. Fuentes cercanas aseguran que tiene una personalidad magnética que permite “forjar vínculos con facilidad”. Su afición por el champán y el ping-pong —hobby para el que cuenta con un entrenador privado y con el que suele retar a altos mandos extranjeros— le sirvió como puente para establecer las conversaciones secretas que terminaron por hundir a Maduro.

Un factor fue su promesa de trabajar con el petróleo estadounidense y su relación con empresarios del sector. — Aram Roston, periodista de The Guardian.

En octubre, incluso los más agresivos contra el chavismo en Estados Unidos estaban abiertos a trabajar con ella, reveló Aram.

Para Delcy Rodríguez fue una cuestión de prudencia. Al mismo tiempo que le hicieron la oferta, las fuentes afirman que ella no aceptó traicionar activamente a Maduro. ‘Le tenía miedo’ — Aram Roston, periodista de The Guardian.

Y cuando las fuerzas militares estadounidenses llegaron por Nicolás Maduro a Caracas, Delcy Rodríguez no estaba por ningún lado; se encontraba en la Isla Margarita, el enclave vacacional de Venezuela.