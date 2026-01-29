Flota fantasma: Estados Unidos devolverá a Venezuela petróleo incautado del buque Sophia

El gobierno de Estados Unidos confirmó que devolverá a Venezuela un buque petrolero confiscado, conocido como M/T Sophia, que formaba parte de una serie de operaciones contra lo que Washington ha denominado la “flota fantasma” de tanqueros vinculados al comercio de crudo venezolano.

La flota fantasma se refiere a una serie de barcos sancionados e irregulares que, según autoridades estadounidenses, evadían las restricciones impuestas al petróleo venezolano en alta mar y facilitaban exportaciones sin supervisión. Estados Unidos ha incautado al menos siete petroleros desde finales de 2025 como parte de una campaña para bloquear estos envíos.

El buque M/T Sophia, con bandera de Panamá, fue confiscado por fuerzas estadounidenses el 7 de enero de 2026, después de ser señalado por su supuesta participación en actividades ilícitas en el mar Caribe. Ese mismo día, el barco fue escoltado hacia territorio estadounidense bajo el control de la Guardia Costera y fuerzas militares, en el marco de un esfuerzo por contrarrestar embarques de crudo no autorizados.

La devolución del tanquero a Venezuela marca un giro en esta ofensiva naviera, aunque funcionarios estadounidenses no han detallado públicamente por qué se decidió regresar el buque ni si aún transporta petróleo. La operación se da en medio de tensiones diplomáticas más amplias por sanciones, disputas comerciales y la situación política interna en Venezuela.

Autoridades tanto de Estados Unidos como del gobierno venezolano aún no han emitido declaraciones completas sobre el estado del crudo que pudiera estar a bordo ni sobre los futuros intercambios comerciales petroleros entre ambas naciones.

Mientras tanto, el debate internacional sobre el uso de la fuerza en alta mar y el cumplimiento de sanciones continúa, con analistas que señalan que el manejo de estos buques incautados podría tener implicaciones legales y comerciales en los próximos meses.