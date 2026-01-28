;

  • 28 ENE 2026, Actualizado 22:55

Claudia Sheinbaum seguirá enviando petróleo a Cuba

Aseveró que el envió de petróleo es por ayuda humanitaria, mientras Pemex define volúmenes

Claudia Sheinbaum seguirá enviando petróleo a Cuba y otros países

Claudia Sheinbaum seguirá enviando petróleo a Cuba y otros países

Rocío Jardínez Hernández

Sin ser clara, en cuánto petróleo se envía o se dejará de enviar a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum, manifestó que continuará la ayuda humanitaria a la isla.

¿Cómo se realiza el envío de petróleo a Cuba?

En la conferencia de prensa, explicó que hay dos vías para que la isla obtenga petróleo desde nuestro país, la primera por contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la otra por ayuda humanitaria.

¿Quién define los volúmenes y fechas del suministro?

Enfatizó que es Pemex quien determina la permanencia del envío de petróleo y las fechas o si existe una suspensión. Cuestionada si el envío de crudo continuará en términos de ayuda humanitaria la Jefa del Ejecutivo sólo refirió que se determinará a partir de las solicitudes.

Por cierto que previamente dio a conocer que será el próximo miércoles cuando se brinde un informe sobre el trabajo y producción de Pemex.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad