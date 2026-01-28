Claudia Sheinbaum seguirá enviando petróleo a Cuba

Sin ser clara, en cuánto petróleo se envía o se dejará de enviar a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum, manifestó que continuará la ayuda humanitaria a la isla.

¿Cómo se realiza el envío de petróleo a Cuba?

En la conferencia de prensa, explicó que hay dos vías para que la isla obtenga petróleo desde nuestro país, la primera por contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la otra por ayuda humanitaria.

¿Quién define los volúmenes y fechas del suministro?

Enfatizó que es Pemex quien determina la permanencia del envío de petróleo y las fechas o si existe una suspensión. Cuestionada si el envío de crudo continuará en términos de ayuda humanitaria la Jefa del Ejecutivo sólo refirió que se determinará a partir de las solicitudes.

Por cierto que previamente dio a conocer que será el próximo miércoles cuando se brinde un informe sobre el trabajo y producción de Pemex.