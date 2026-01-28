Miles de cubanos marchan con antorchas en La Habana ante tensiones con EE. UU., en la víspera del natalicio de José Martí

Medios internacionales, como el canal alemán DW, reportan la asistencia de miles de personas, en su mayoría jóvenes, en la tradicional Marcha de las Antorchas en La Habana, Cuba, la noche del 27 de enero de 2026. El acto conmemorativo se realiza desde hace más de siete décadas en la víspera del natalicio del héroe nacional José Martí, y sin embargo, en esta ocasión, cobró mayor relevancia en medio del cisma internacional por las amenazas del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.

La caminata, que partió desde la escalinata de la Universidad de La Habana y se prolongó hasta la Fragua Martiana, reunió, según relatos de medios que dieron cobertura, miles de cubanos con antorchas encendidas, banderas nacionales y consignas en un trayecto de casi un kilómetro bajo la noche cubana.

Organizada por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y acompañada por representantes del Gobierno y el Partido Comunista, la marcha refrendó una vez más la vigencia del homenaje a Martí (nacido el 28 de enero de 1853) y se enmarcó en un contexto más amplio de tensiones políticas con Estados Unidos y de desafíos internos en la isla.

Este acto sigue un legado histórico que data de la primera edición de la marcha en 1953, cuando jóvenes universitarios, entre ellos el entonces abogado Fidel Castro, encendieron antorchas en la misma fecha como expresión de resistencia contra el régimen de Fulgencio Batista y en honor al patriota martiano.

Una marcha con raíces históricas y connotaciones actuales

Según la cobertura oficial, la presencia de miles de participantes refleja el compromiso de generaciones más jóvenes con los valores de independencia y lucha marcados por Martí y la historia revolucionaria de Cuba. La FEU y otras organizaciones sociales han descrito la marcha como un acto continuado de patriotismo, resistencia y unidad, especialmente relevante en el contexto del centenario del nacimiento de Fidel Castro Ruz y de lo que las autoridades cubanas califican como “amenazas externas” por parte de Estados Unidos.

La presencia del presidente Miguel Díaz-Canel y otras autoridades durante el recorrido subrayó el carácter oficial del evento. La movilización transcurrió entre antorchas caseras encendidas por los participantes, que iluminaron el trayecto desde el corazón de La Habana hasta el sitio histórico donde Martí fue encarcelado en su juventud.

Contexto político y social

Este acto se celebró en un momento de presión política entre La Habana y Washington, marcado por el incremento de tensiones tras la operación militar en Venezuela en enero de 2026 y por la retórica de la administración estadounidense contra la isla registradas en las últimas semanas. Aunque las cifras oficiales de asistencia no se especifican con precisión en los comunicados estatales, las agencias y medios que cubrieron el acontecimiento destacan la participación masiva de “miles de jóvenes y cubanos” como un elemento central de la jornada.

En paralelo, la marcha ha generado diversas reacciones entre la población, con sectores que valoran el acto como expresión de continuidad histórica y otros que critican el simbolismo del evento frente a desafíos cotidianos, como la escasez de servicios básicos en algunas zonas del país.

Significado de la caminata

La Marcha de las Antorchas representa un ritual con profunda carga simbólica en Cuba. Evoca la figura de José Martí, su lucha por la independencia y su legado como inspiración para generaciones posteriores, al tiempo que rememora episodios históricos de movilización juvenil que precedieron a la Revolución de 1959. El acto de encender antorchas durante la noche capitalina se interpreta tanto como homenaje patriótico como recordatorio de una tradición que ha persistido más de siete décadas en el calendario sociopolítico de la isla.