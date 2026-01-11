“No habrá más petróleo, ni dinero de Venezuela”: Trump lanza ultimátum a Cuba y sentencia el fin de suministros a la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa al Gobierno de Cuba, llamándolo a negociar con Washington de manera inmediata.

El mensaje, difundido a través de su plataforma Truth Social, vincula directamente el futuro de la isla con el colapso del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El fin del “Petróleo por Seguridad”

Donald Trump fue tajante al declarar que la histórica alianza estratégica entre Caracas y La Habana, ha llegado a su fin tras la reciente intervención estadounidense que condujo a la detención de Nicolás Maduro.

“Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO!“ — , afirmó el mandatario estadounidense.

El mensaje concluyó con una sentencia económica que agrava la ya crítica situación energética de la isla, que actualmente atraviesa su peor crisis desde 1959: “NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA. ¡CERO!”.

Trump sugirió que el sistema cubano “caerá por su cuenta” debido a la falta de ingresos, aunque no descartó ampliar sus operaciones regionales.

La Habana denuncia “comportamiento criminal”

La respuesta del Gobierno cubano no se hizo esperar.

El ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, utilizó su cuenta en la red social X, para desmentir las acusaciones de Trump, asegurando que Cuba nunca ha recibido compensación monetaria por servicios de seguridad.

Rodríguez calificó a Estados Unidos como un “hegemón criminal y descontrolado” y defendió el derecho soberano de su país a comerciar con cualquier nación.

“A diferencia de EE.UU., no tenemos un Gobierno que se preste al mercenarismo, al chantaje o a la coerción militar”, sentenció el canciller.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reforzó la postura de resistencia, declarando que su país está “dispuesta a defender la Patria hasta la última gota de sangre”.

Una isla al límite

Esta nueva ofensiva diplomática ocurre en el momento de mayor vulnerabilidad para Cuba desde 1959. La isla enfrenta:

Apagones masivos: Debido a la falta de combustible y la obsolescencia de sus plantas eléctricas.

Debido a la falta de combustible y la obsolescencia de sus plantas eléctricas. Corte de suministros: Tras la caída de Maduro, Cuba pierde un promedio de 30,000 a 35,000 barriles de petróleo diarios.

Tras la caída de Maduro, Cuba pierde un promedio de 30,000 a 35,000 barriles de petróleo diarios. Incertidumbre política: Trump alimentó la polémica al reaccionar positivamente a un posteo que sugería al Secretario de Estado, Marco Rubio, como “futuro presidente de Cuba”, comentando: “¡A mí me suena bien!”.

La comunidad internacional observa con cautela este nuevo tablero geopolítico, donde la presión de Washington parece buscar un cambio de régimen definitivo en el Caribe, aprovechando el vacío dejado por el chavismo en Venezuela.

