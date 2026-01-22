Animalistas confirman buen estado de perros trasladados del Refugio Franciscano

Tras una visita de más de cuatro horas, a los 183 perros que se encuentran en el albergue temporal Hermanos Galeana, defensores de animales expresaron que estos se encuentran en buenas condiciones.

¿Cuál es el estado de salud de los perros tras el traslado?

“Tienen buena alimentación, están bien de agua, pero están tristes porque no están acostumbrados a ese tipo de aislamiento“, aseguró la dirigente de la Organización Resistencia y Defensa Animal, Jaqueline Zúñiga.

Esto no quiere decir que el operativo que realizó el Gobierno de la Ciudad de México para sacar a casi mil animales del terreno que tenía la organización Refugio Franciscano en Cuajimalpa, haya estado bien.

“Estuvo mal el operativo, muy mal y tienen que pagar las personas y ese patronato”, dijo en referencia a la Fundación Antonio Haghenbeck, con quien Refugio Franciscano pelea el predio en Cuajimalpa.

¿Qué garantías solicitan los defensores para los próximos movimientos?

Aseguró que frente al traslado que el Gobierno capitalino quiere realizar este viernes de los perritos que están en el refugio Hermanos Galeana al albergue Brigada Animal, y que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los animalistas no se oponen pero piden que haya un compromiso firmado por el gobierno capitalino.

Aseguró que las autoridades de la ciudad ya demostraron que “no tienen la capacidad para afrontar estos retos”.

