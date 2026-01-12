Arturo Islas denuncia en VIDEO que perros del Refugio Franciscano están “presos” en Kennels de la CDMX

A casi una semana del desalojo del Refugio Franciscano, el activista Arturo Islas Allende denunció a través de redes sociales que los animales rescatados se encuentran en condiciones “deplorables”. Según el actor, los perros, sacados del refugio por presunta negligencia, ahora permanecen encerrados en pequeñas jaulas transportadoras en instalaciones del Gobierno de la Ciudad de México.

No tenían ni un solo lugar para recibir a los animales. Así es la preparación de un gobierno para estas contingencias — Arturo Islas en un video compartido este domingo.

El activista logró ingresar a la Utopía Gustavo A. Madero, en el deportivo Hermanos Galeana, donde exhibió a los animales numerados “como si fueran presidiarios”.

@arturoislasallende Me tuve que meter para enseñarle a México como están los animales que según habían rescatado, llevan 5 días ahí. Que tristeza ♬ sonido original - Arturo Islas Allende

Según dio a conocer, las autoridades intentaron impedirle el paso, negando la presencia de los canes en el lugar. “No querían que nadie pasara porque obviamente no quieren que esto se vea”, aseguró, haciendo un llamado urgente a la comunidad para brindar ayuda.

Por su parte, Julia Álvarez Icaza Ramírez, Secretaria del Medio Ambiente de la CDMX, calificó el operativo del pasado 7 de enero como un “rescate histórico por maltrato animal”. A través de sus redes sociales, la funcionaria aseguró que siguen de cerca la evolución de los ejemplares, aunque hasta el momento no existe una respuesta sobre las denuncias de Arturo Islas sobre el hacinamiento en jaulas.

Mientras tanto, la sociedad civil mantienen protestas contra las acciones de la PAOT y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, exigiendo a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, que se respeten los amparos a favor del refugio, según reveló Proceso.

