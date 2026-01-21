Reporta la muerte de 6 perros rescatados del Refugio Franciscano; 165 están en estado delicado

El 75 de los perros presentan problemas bucodentales, el 62% nutricionales y 30% enfermedades dermatológicas, entre otras.

El gobierno de la Ciudad de México informó que en total rescató a 858, perros del Refugio Franciscano, el pasado 7 de enero; la secretaría de salud, Nadine Gassman, detalló que hasta ahora han fallecido seis perros, y 165 se encuentran en una situación delicada.

“Lamentablemente y como consecuencia del grave deterioro previo al rescate, se han registrado seis decesos, pese a los esfuerzos que se han hecho para prevenirlos”. — Nadine Gassman

Ampliar

Te podría interesar: ¿Cómo están los perros del Refugio Franciscano? Clara Brugada visita albergue en la GAM

¿Cuáles son las condiciones de salud de los perros rescatados?

Aclaró que el fallecimiento no se dio durante tras el traslado, sino en los nuevos albergues y como consecuencia de las malas condiciones de salud de los animales.

En conferencia de prensa, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, dio a conocer el censo realizado: son 361 machos, 497 hembras; hay cuatro cachorros, 595 perros adultos y 259 perros en vejez. De este total 72 perros son de talla chica, 593 de talla mediana y 193 de talla grande.

Sobre las condiciones de salud de los animales, Nadine Gassman dijo que se identificaron a los perros en tres categorías clínicas:

49 están estables

638 en estado regular

165 delicados.

“Estos últimos bajo atención médica prioritaria y tratamientos especializados”. — Nadine Gassman

Albergue de animales de la Ciudad de México ubicado en en el Ajusco en el cual fueron llevados en resguardo 400 perros rescatados del albergue franciscano Ampliar

También puedes leer: Representantes de Refugio Franciscano estuvieron en albergue del Ajusco

¿Qué enfermedades presentan los animales del Refugio Franciscano?

Nadine Gassman aseguro que las enfermedades más prevalentes fueron:

Las nutricionales con 62%

Las bucodentales 75%

Dermatológicas 30%

Respiratoria 5%

Cardiaca 5%

Tumores 4%

El 42% recibió desparasitación interna y el 70% presentan pulgas.

Sobre los seis animales fallecidos, la titular de salud dijo que tres murieron por sepsis, producto de desnutrición, además de enfermedad periodontal y respiratoria; dos por vejez y uno tuvo convulsiones.

De los 852 perros vivos, el 55% y cuentan con vacunación antirrábica, y 60 veterinarios que están a su cuidado.

Respecto al micro sitio para dar seguimiento al estado de salud de los canes, la titular del medio ambiente aseguró que se está construyendo y pronto estará listo.

Álvarez Icaza reiteró que el próximo viernes se va a trasladar a los perros que están en el deportivo hermanos Galeana, dependiente de la Secretaría de seguridad pública, en la alcaldía Xochimilco

Síguenos en Google News y encuentra más información