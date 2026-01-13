¿Cómo están los perros del Refugio Franciscano? Clara Brugada visita albergue en la GAM

En este albergue llegaron 187 animales 17 permanecen en el veterinario y 170 repartidos en los distintos salones.

Ante la controversia de las condiciones en las que están los perros Refugio Franciscano trasladados del albergue provisional de la alcaldía Gustavo A. Madero, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, realizó una visita al lugar.

Clara Brugada realizó recorrido por el albergue temporal para los perros rescatados del Refugio Franciscano Ampliar

¿En qué condiciones se encuentran los perros?

Clara Brugada dijo que los perros están en buenas condiciones:

“Que los lugares donde están hoy los perritos que están en la utopía de la GAM, están en buenas condiciones. Están comiendo bien, tienen médico 24/7 y tienen limpieza permanente. Además de que los están sacando... no pueden salir todos al mismo tiempo, ustedes lo saben, porque hay diversidad de caracteres de los animales pero están sacándolos por grupo y ellos conviviendo. Estamos en la etapa de la vacunación. Seguramente aquí alguien que nos informe, es la vacunación, todo el tema de salud y ya posteriormente la adopción”. — Clara Brugada

Lo animales serán puestos en adopción luego de completar su esquema de salud Ampliar

¿Qué dijo el gobierno sobre la polémica en torno al refugio?

La jefa de Gobierno lamentó que se haya politizado este tema.

