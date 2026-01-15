Representantes de Refugio Franciscano estuvieron en albergue del Ajusco

Clara Brugada dio instrucciones a su gabinete para que en la página web del gobierno capitalino hagan un micrositio con la información de cada perrito

Miembros de la asociación civil Refugio Franciscano, acudieron a visitar a los 304 perros que fueron trasladados de Cuajimalpa al albergue ambiental ubicado en el Ajusco.

Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, quien dijo que la visita que los dirigentes del refugio tenían prevista una visita el miércoles que se canceló porque ellos publicaron un comunicado “con algunas imprecisiones” de los acuerdos alcanzados con el gobierno, entre estas, que harían un censo de los perros, lo cual es falso.

¿Por qué se canceló la visita del Refugio Franciscano?

En este sentido, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que todos los ciudadanos que quieran visitar los tres albergues en que se encuentran los animales van a poder visitarlos.

“Que se exponga, que presenten los dos documentos , el del grupo de los franciscanos que publicaron el día de de ayer y simplemente porque en el documento ellos no cumplieron los acuerdos... Bienvenidos y bienvenidas todos quienes quieran ir y visitar lo pueden hacer de manera organizada solicitándolo”. — Clara Brugada

La mandataria dio instrucciones a su gabinete para que en la página electrónica del gobierno capitalino hagan un micrositio donde puedan ir presentando uno a uno los perritos para que todo mundo los pueda ver.

¿En qué condiciones se encuentran los albergues para los animales?

Por otra parte, diputados de la Comisión de Bienestar Animal y del Medio Ambiente del Congreso local visitaron el albergue instalado en el deportivo Hermanos Galeana.

Ahí, diputados de oposición expusieron que los animales se ven bien, si embargo, constataron que los espacios en los que se encuentran no son los más adecuados. Las instalaciones fueron improvisadas, aseguraron.

La legisladora panista, Liz Salgado señaló que “definitivamente que no se hizo con los protocolos necesarios para salvaguardar el bienestar máximo de los animalitos rescatados”.

“El gobierno capitalino hizo las cosas de manera improvisada, al vapor, sin una planeación y sin una atención adecuada”. — Liz Salgado

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, aseguró que el lugar no cuenta con las condiciones necesarias para tener a los animales.

Además, consideró que el operativo realizado para el rescate fue “sumamente irregular”.

“Yo no sé, de verdad, quien tomó la decisión de asumir la responsabilidad de cuidar a más de mil ejemplares sin tener la preparación sin tener las condiciones para hacerse cargo de ellos”. — Royfid Torres

Estas instalaciones se están siendo adecuadas al paso de los días, finalizó.

