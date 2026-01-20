Clara Brugada presenta 6 puntos clave para regular albergues de animales en la CDMX

Clara Brugada asegura que se trata de reformas que apoyen a los albergues y el bienestar animal. / mladenbalinovac

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que este miércoles entregará al Congreso de la Ciudad seis puntos para la regulación de albergues de animales, y que estos sean consensuados con legisladores, defensores de los animales y la población en general.

“Que generen una consulta para avanzar en un proyecto, más que nosotros definir una propuesta y de allí estar viendo que sí y que no creo. Es muy importante construir la propuesta con diálogo con los sectores y nos parece que le toca al congreso de la ciudad hacer este papel”. — Clara Brugada

¿Qué propone el gobierno para definir los albergues de animales?

El primer punto, dijo, es definir qué es un albergue y de qué tipo son, si son familiares o de alguna asociación civil.

El segundo, es la creación de un padrón de albergues en la Ciudad de México.

El tercero es en qué condiciones deben de estar los refugios.

“Tienen que cumplir con los cinco dominios que marca la Ley de Bienestar Animal: nutrición adecuada, ambiente óptimo, cuidado de la salud, espacio para garantizar su comportamiento y estado mental”. — Clara Brugada

El cuarto punto, es definir en qué espacios podemos tener albergues, “tomando en cuenta que hay veces que hay mucha queja de los vecinos por olores, por ruidos “, etc.

El quinto, es diseñar los mecanismos de supervisión y de verificación de las condiciones en las que operan los albergues.

El sexto punto, es establecer mecanismos y rutas para apoyar a los albergues por parte del gobierno capitalino.

¿Cómo se supervisarán y apoyarán los refugios en la Ciudad de México?

Se trata, dijo la mandataria, de reformas que apoyen a los albergues y el bienestar animal.

“No se trata de una ley que vaya en contra de los albergues y yo considero que al contrario hay un gran potencial ciudadano que apoya a los animales, solo que hay que hacerlo bien entonces queremos que estos puntos los retome el congreso de la ciudad y genere un mecanismo de diálogo de participación”. — Clara Brugada

Mañana se lo presentaremos formalmente al congreso de la Ciudad, reiteró.

Por otra parte, la mandataria informó que en los próximos días se va a presentar el censo de todos los perros que fueron trasladados del Refugio Franciscano a tres albergues el pasado 7 de enero.

“Se dará a conocer cómo están cada uno de los animales, así le pedí a las secretarías que están a cargo, para que todos ustedes le puedan dar seguimiento”. — Clara Brugada

