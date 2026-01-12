Ni buena salud ni buen trato, Clara Brugada exhibe videos de sarna y ratas en el Refugio Franciscano

Clara Brugada procedió a mostrar fotografías del estado de los perros, e incluyo evidencia de que en el lugar había ratas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, junto con varios secretarios del gabinete, salió al paso de las versiones que aseguran que los animales que estaban en el Refugio Franciscano estaban en buenas condiciones, tras el rescate de animales realizado por autoridades capitalinas.

Afirmó que todas esas versiones son falsas, imprecisas y “lamentablemente mentiras”. Y mostró fotografías y videos de la situación en la que encontraron a los perros, en muchos casos con sarna, y las ratas que había en la estancia.

En el Albergue Franciscano se encontraron ratones Ampliar

¿Por qué se realizó el rescate de los animales?

Precisó que el rescate “se realizó en cumplimiento a una orden judicial derivada de una investigación de la Fiscalía “.

Ante las protestas de grupos que abogan por el Refugio Franciscano, Clara Brugada declaró:

“Hago un llamado a los animalistas para que vean lo que están defendiendo, entonces no es que estemos sacando a los animales para maltratarlos y ver y dónde esa es la realidad que nos llevó a la toma de decisiones. Agradezco a las asociaciones que tienen albergues, porque hacen mucho esfuerzo por tener, pero tenemos que garantizar que ese esfuerzo sea el adecuado. Y que si vamos a tener animalitos, que sea en las mejores condiciones, y no en estas”. — Clara Brugada

Albergue de animales de la Ciudad de México ubicado en en el Ajusco en el cual fueron llevados en resguardo 400 perros rescatados del albergue franciscano Ampliar

¿Qué determinó la Fiscalía durante la investigación?

Por su parte, la Fiscal de Justicia de la ciudad, Bertha Alcalde, dijo que su actuación se dio en el marco de la ley, bajo el mandato de un juez y aclaró que el inmueble no esta asegurado.

“No actuamos de manera precipitada, actuamos con evidencia, se realizaron numerosas visitas al lugar durante el mes de diciembre con la participación de peritos en medicina veterinaria forense, quienes revisaron a los animales uno por uno, evaluaron su estado físico, las condiciones del entorno y las prácticas de manejo, lo que documentaron nuestros peritos fue grave sus dictámenes técnicos son contundentes y fue por eso que tomamos la decisión de solicitar autorización judicial para reubicar a los animales. Todas las actuaciones de esta fiscalía se han realizado con estricto apego a la legalidad”. — Bertha Alcalde

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno reiteró que el gobierno capitalino no está interesado en el predio que se esta diputando quienes manejan el Refugio franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck, que se encuentra en el kilometro 17.5 de la carretera federal México-Toluca, y se pronunció por que ese predio no vaya a ser destinado a ningún desarrollo inmobiliario.

Anunció que en cuatro meses estará lista un albergue del gobierno para animales -UTOPIA canina-, que se va a construir un nuevo hospital veterinario, que en cada UTOPIA va a haber una clínica veterinaria y que en el miércoles de la próxima semana va a enviar una iniciativa de ley al Congreso local para regular los albergues para animales.

