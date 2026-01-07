Rescatan 936 animales del Refugio Franciscano en Cuajimalpa; Fiscalía argumenta maltrato

Se registraron protestas en el Refugio Franciscano de Perritos tras diversas denuncias por presunto maltrato animal

El gobierno de la Ciudad de México realizó un operativo para rescatar a 936 animales que se encontraban en el llamado “Refugio Franciscano”, ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, en Cuajimalpa.

De acuerdo con la Fiscal de Justicia local, Bertha Alcalde Luján, del total de animales se encontró que 798 presentaban maltrato animal.

El pasado 4 de enero, vecinos del refugio franciscano se manifestaron para denunciar maltrato animal y condiciones precarias del refugio Ampliar

Te podría interesar: Con testigos perrunos, aprueba Senado ley contra maltrato animal

¿Qué irregularidades detectaron las autoridades en el refugio?

“Los principales hallazgos son hacinamiento severo, se constató un número de animales muy superior a la capacidad real de las instalaciones, los espacios eran insuficientes lo que impedía el descanso adecuado y movilidad mínima de los animales. Las condiciones de alojamiento también son deficientes, se documenta la falta de ventilación, ausencia de luz natural, jaulas sin techo con protección contra la intemperie, acumulación constante de heces y orina y presencia de fauna nociva entre otras”. — Bertha Alcalde Luján

Explicó que hubo una falta de atención médico veterinaria oportuna por lo que encontraron animales con “dermatitis severa, problemas ortopédicos, lesiones avanzadas, dolor no tratado, tumores, secuelas neurológicas y uso de medicamentos caducados”.

Todos estos hechos, aseguró, se encuadran en conductas de maltrato y crueldad animal, por lo que ya se están iniciando las carpetas de investigación para judicializar el tema.

“Este caso no va a quedar impune”. — Bertha Alcalde Luján

Alcalde Luján dijo que de los 936 animales, 759 son perros y 39 gatos. 20 animales fueron trasladados a hospitales veterinarios debido a su gravedad y 21 animales fallecieron fuera del inmueble.

#VIDEO | “La sociedad civil nos vinimos a manifestar en contra del desalojo del refugio para poder ayudar a los animales, porque a la fundación solo le interesa matarlos”: así la situación en el #RefugioFranciscano, en la @cuajimalpa_gob.



📹: @sandovalvictor vía #ReporterosW… https://t.co/qJ14ylXZbg pic.twitter.com/DrGD4LIBmY — W Radio México (@WRADIOMexico) January 7, 2026

También puedes leer: Diputado de Morena propone crear agencias de atención animal en cada entidad

¿Qué pasará con los animales rescatados?

Los animales serán trasladados a tres sitios: un albergue en el Ajusco a cargo de la Secretaría del Medio Amiente, al Hospital Veterinario de Iztapalapa y a clínicas privadas en el caso de los que se encuentran enfermos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que el gobierno capitalino no intervendrá en el conflicto que hay entre dos organizaciones por el predio en el que se encuentra el refugio, que son la asociación civil Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.

“El gobierno de la ciudad respetará la resolución judicial que se derive de los procesos jurídicos y administrativos y reiteramos nuestra posición. No estamos interesados en intervenir en ese predio, y respetaremos absolutamente la decisión judicial al respecto. Nuestra prioridad desde el primer momento ha sido garantizar el bienestar de los animales, ese es el tema, el bienestar de los animales y no el conflicto jurídico de un predio”. — Clara Brugada

Derivado de este conflicto, Brugada anuncio que va a enviar una iniciativa de ley que regule los refugios y albergues para animales en la ciudad de México.

Síguenos en Google News y encuentra más información